Charla sobre el telescopio espacial James Webb

El telescopio espacial James Webb es el tema de la conferencia que tendrá lugar el miércoles 11 de marzo en el salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos. La charla, impartida por la astrofísica Macarena García Marín, comenzará a las 19.00 horas.

El telescopio espacial James Webb se lanzará al espacio en marzo del año 2021. Ejemplo de colaboración internacional entre la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense, este recurso abrirá nuevas fronteras en el estudio del universo, puesto que usará tecnologías punteras nunca antes empleadas en el espacio. Combinando imagen y espectros en el infrarrojo cercano y medio, el James Webb permitirá estudiar las primeras estrellas y galaxias que se formaron después del big bang, cómo las galaxias evolucionan, la formación de sistemas planetarios y las atmósferas de planetas fuera del sistema solar.

Nacida en Santa Cruz de Tenerife, Macarena García Marín se graduó Ciencias Físicas, especialidad Astrofísica, en la Universidad de La Laguna. Posteriormente, obtuvo el doctorado en Madrid, donde tuvo la oportunidad de trabajar en simulaciones científicas de MIRI, el instrumento del IR medio del JWST. Al acabar el doctorado Macarena trabajó durante varios años con un contrato postdoctoral en Alemania, como miembro del equipo de test de MIRI. En 2015 comenzó a trabajar para la Agencia Espacial Europea (ESA). En la actualidad vive en Estados Unidos trabajando para la ESA en el desarrollo, comprobación y diseño de las operaciones científicas y de calibración de MIRI, y es el líder del equipo de MIRI at the Space Telescope and Science Institute.