Teatro gratuito en el Museo Elder

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, dentro de la Iniciativa 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pone en escena la vida de dos mujeres vinculadas a la Ciencia en Canarias. A través de sus vidas se analizará la situación actual de la mujer en la Ciencia.

TÍTULO: “INTER CON FERENCIA”, inspirada en Mar Vaquero

FECHA: 21 febrero

HORA: 18’00h

Duración: 25’

SINOPSIS:

Una nave vuela por el espacio alrededor de Saturno impulsada únicamente por la fuerza de la gravedad.

Mar Vaquero, esa mujer que pensó en viajar por las estrellas, lo hace ahora con la fuerza de los cuerpos que se encuentran entre ellas.

Susana y Mel se encuentran en una sala de conferencias. Mismo día, misma hora, mismo lugar y mismo cometido; dar una charla sobre el trabajo de Mar Vaquero. Ellas no sabían de esa coincidencia, no quieren compartir púlpito pero ante lo inesperado deciden hacerlo juntas, no sin problemas y disputas.

Así comienzan dos viajes, el de la vida de Mar; que la llevará desde Maspalomas hasta Saturno; y el de Susana y Mel, que irán desde lo opuesto hasta lo conectado, donde las fuerzas de lo humano y la ciencia se unen, una vez más, para superar cielos y problemas, humores y estrellas.

TÍTULO: “NO ES MAGIA”, inspirada en Catalina Ruíz Pérez

FECHA: 21 febrero

HORA: 19’00h

SINOPSIS:

La antigua lucha entre la superstición y la razón, entre la magia y la ciencia vuelve a surgir cuando un entrometido juglar presenta y cuestiona a la física Catalina Ruiz en una de sus clases. La transformación del carbón en diamante ¿es ciencia o alquimia? ¿Cuál y quién escribe el libro de las reglas del mundo? ¿Qué tiene en común el parchís con la gravedad?

AFORO LIMITADO

Nota: Entre obra y obra, habrá un descanso de 30 minutos.

Hora: De 18’00 a 18’30 y de 19’00 a 19’30hrs.

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología es un centro adscrito a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y su horario de apertura es de 9 a 19h de martes a viernes y de 10 a 20h, sábados, domingos y festivos.