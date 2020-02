¿Buscas trabajo? La NASA busca astronautas para su programa Artemis

Según anuncia la agencia espacial norteamericana, la NASA está aceptando candidaturas para su próxima generación de astronautas Artemis en preparación para el lanzamiento este año de astronautas a la Estación Espacial Internacional - con un ojo puesto en la Luna y Marte.

Desde los años 60, la NASA ha seleccionado a 350 personas para entrenar como candidatos a astronautas en sus misiones. Con 48 astronautas en activo, se necesitarán más como personal a bordo de sus naves con múltiples destinos para llevar más allá su exploración del cosmos.

El proceso de selección es muy exigente y ser el próximo en dar “un gran paso para la humanidad” no está al alcance de todos. La NASA pide que todos los candidatos tengan la ciudadanía estadounidense y un alto nivel de formación en ingeniería, biología, física, computación o matemáticas. Además, los candidatos deben tener al menos dos años de experiencia en puestos relacionados o 1.000 horas de vuelo como piloto de aviones.

Después de pasar el proceso de selección y entrenamiento, los astronautas podrían tripular cohetes y naves estadounidenses diseñadas por el programa de tripulación comercial de la Agencia para vivir y trabajar a bordo de la Estación Espacial Internacional, a 250 millas de altura sobre la Tierra. Allí participarían en experimentos que ayuden tanto al desarrollo de la sociedad en el planeta azul como a la continuación de la exploración espacial.

También podrían tripular el nuevo sistema de lanzamiento espacial o la nave Orion, acoplando la nave en la Plataforma Orbital Lunar Gateway antes de llevar a un nuevo humano a la superficie de la Luna. Después de devolver a los humanos a la Luna en 2023, la NASA planea establecer una exploración lunar continuada en 2028. La experiencia que obtenga sobre y alrededor de la Luna será importante para la preparación de la NASA para enviar a los primeros humanos a Marte a mediados de la próxima década.

Big news! Starting March 2 @NASA will begin accepting astronaut applications. Our newest astronauts have what it takes to explore the stars — do you? Check out their advice to #BeAnAstronaut and get your resumes ready! https://t.co/MtguPM6h3Apic.twitter.com/KUlQh7ADDL