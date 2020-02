Una 'app' para denunciar los 'puntos negros' de las casas de apuestas

Pablo Ruiz Múzquiz es CEO y cofundador de la empresa madrileña de software Kaleidos. La compañía, que también cuenta con una oficina en Londres, tiene unos principios bastante particulares en el negocio tecnológico. “Elegimos clientes con los que compartimos valores. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo en la sociedad”, dice este directivo a SINC.

Además, esta firma tiene entre sus premisas estar siempre en la avanzadilla y, para generar ideas y nuevos proyectos, organiza dos veces año sus semanas de innovación, las PiWeeks. En uno de estos encuentros surgió a finales del año pasado la idea de desarrollar BetOver, “una aplicación de móvil que permita mapear las casas de apuestas que están proliferando como una auténtica plaga en los barrios con menos recursos de nuestras ciudades”, destaca Ruiz Múzquiz.

En esta iniciativa se han embarcado también otros dos empleados de Kaleidos: la diseñadora gráfica Clara García Viñola y el ingeniero desarrollador David Barragán. El objetivo es concienciar sobre el aumento estos locales de juego. “Queremos aprovechar el potencial de la colaboración ciudadana para disponer de datos actualizados sobre este problema”, coinciden.

Proximidad a colegios, institutos y parques

Según explica García Viñola, “cualquiera que se instale en su móvil la app BetOver podrá ayudar a localizar locales de juego en su ciudad e introducir –por ejemplo– datos sobre su proximidad a colegios, institutos, parques, polideportivos, etc.”

Ruiz Múzquiz matiza que la legislación sobre la cercanía a la que estos locales pueden estar de centros educativos varía entre comunidades autónomas. “En Murcia –que es la comunidad con mayor proporción de salas de juego por habitante– es de 500 metros, mientras que en Madrid la distancia permitida es de 100 metros. Sin embargo, en Madrid hay una moratoria de diez años para adaptarse a estos requisitos”.

La aplicación –que está ahora en fase de desarrollo– cuenta con los datos iniciales cedidos por la plataforma Stop casas de apuestas. Gracias a esta iniciativa, BetOver cuenta ya con más de 6.000 de estos negocios registrados en la app y unos 1.000 centros educativos. “Esto nos sirve como punto de arranque”, señalan.

La organización Stop casas de apuestas, que ha realizado una extracción y análisis de datos, acompañado de un informe y un mapa interactivo estima que, solo en el municipio de Madrid, existen unas 400 casas de juego y apuestas. De ellas, en el 75 % pertenecen a Sportium y Codere, que prácticamente tienen un duopolio del mercado en la ciudad, advierte.

El equipo no busca dar una foto fija de las casas de juego existentes, en cambio quieren que sea un mapa dinámico que abarque todas las comunidades autónomas y que esté en actualización constante.

Por eso –destaca Barragán– “vamos a necesitar una red de colaboradores, editores y moderadores distribuidos por todo el territorio. Estas personas no solo irán añadiendo nuevos datos, sino que también nos ayudarán a confirmar su veracidad, algo que ya hemos visto se hace con bastante éxito en otras plataformas de colaboración ciudadana”.

De izquierda a derecha, David Barragán, Pablo Ruiz Múzquiz y Clara García Viñola en las oficinas de Kaleidos. Álvaro Muñoz Guzmán / SINC

Fase beta inicial

BetOver ha superado una fase beta inicial, en la que ha sido probada por los responsables del proyecto y colaboradores. “En el mapa ya se pueden añadir nuevas casas de apuestas y centros educativos que no estén listados. Además, queremos incluir notificaciones que alertarán sobre negocios de este tipo cercanos a tu localización para que los usuarios ayuden a validar los nuevos datos. También se podrán subir fotos de los locales”, comenta García Viñola.

Cuando un usuario dé de alta un local que no esté registrado aún en la app–dice la diseñadora–, “podrá añadir información sobre si cumple o no otros aspectos regulados por la ley. Por ejemplo, si permiten fumar, regalan alcohol como reclamo o no tienen control de acceso de menores. Es una manera para que cualquier vecino que esté concienciado con este tema dispongan de datos para una denuncia”.

Al abrir la aplicación lo que se ve es el mapa de la ciudad –en esta primera versión solo de Madrid– y un montón de puntos negros que corresponden a casas de apuestas que están a menos de 500 metros de centros educativos, mientras que los rojos se refieren a las que están a más de 500 metros. Por su parte, los puntos azules representan colegios e institutos y los verdes, centros deportivos y parques infantiles.

Calles convertidas en ‘minivegas’

“Mira, todos estos puntos negros están en la calle Bravo Murillo [Madrid], que ya es un auténtico ‘minivegas’, la zona de Usera también está a tope, ¡pero en el barrio de Salamanca no se ve ni una!”, apunta el CEO. “Estos locales han invadido los barrios más desfavorecidos y castigados por problemas como el paro juvenil y el absentismo escolar. ¡Es tremendo!”, se lamenta. El equipo se ha dedicado estos últimos meses a hacer pruebas de campo, Ruiz Múzquiz dice que “en estos paseos te puedes llevar sorpresas, como ver locales que por fuera se anuncian como una ferretería y en realidad son casas de apuestas. También nos hemos encontrado con locales sin ningún tipo de control de acceso que llegan directamente desde la calle por un pasillo a las máquinas tragaperras. Todo esto se podrá registrar en la app.

“Lo que estamos haciendo ahora es validar que tenemos una buena tecnología de base que nos permita presentar muchísimos puntos en un móvil, que sea usable y que con la geolocalización puedas darte de alta donde quieras”, dice Ruiz Múzquiz. “También se podrán corregir ubicaciones de locales de juego cuyas coordenadas no hayan sido bien introducidas, lo cual es importante por el tema de las distancias con centros educativos, por ejemplo”, agrega.

‘Cazar’ casas de apuestas

Los responsables dicen que su proyecto nace de una preocupación genuina por la invasión de estos locales de las calles de los barrios empobrecidos de nuestras ciudades. “El índice más alto en Europa de adolescentes enganchados al juego está en España y es un fenómeno que se ha disparado últimamente”, dice David Barragán. Una afirmación que corrobora el estudio 'Jóvenes, juegos de azar y apuestas', realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia de Fad.

Además de desarrollar la app, el grupo ha iniciado colaboraciones con asociaciones como Aventura 2000 y Masi, que trabajan con niñas y niños de barrios de la periferia madrileña que están en un contexto de riesgo. Una de las propuestas es que los adolescentes participen en el mapeo de casas de juego. “En lugar de cazar pokemons, ‘cazarían’ casas de apuestas de su barrio como una forma de tomar conciencia de este problema”, señala Pablo Ruiz Múzquiz.

En realidad, lo que equipo pretende con el lanzamiento de esta app no es el lucro, ni hacerse famosos, bromean. “Lo que de verdad nos gustaría es que toda esta invasión de locales de juego y apuestas en nuestros barrios se detuviera, que la legislación se endureciera y que nuestra aplicación sirva como herramienta para alentar la denuncia”, concluye el CEO de Kaleidos.