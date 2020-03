Los primeros estudios muestran que el nuevo coronavirus muta menos que la gripe

Los autores del trabajo, realizado por el Servicio de Secuenciación y Bioinformática y el grupo de investigación en Epidemiología Molecular de FISABIO y liderados por Fernando González Candelas, de la Universidad de Valencia, colgaron los datos ayer por la tarde en una base de datos científica, y ya están disponibles para toda la comunidad científica.

Un aspecto clave para combatir el coronavirus es conocer su evolución según va saltando de una persona a otra. Para eso, los bioinformáticos comparan las secuencias que se obtienen en cada país buscando mutaciones. Por ahora, grupos de investigación en todo el mundo han colgado en la base más de 430 secuencias, de unos 40 países.

Con estas secuencias se sabe ya, explica González Candelas, que el virus muta menos que el de la gripe, por ejemplo. Pero hacen falta todavía muchas más muestras y datos epidemiológicos para sacar conclusiones respecto a cambios en comportamiento del virus.

“Hemos identificado las mutaciones, y como ha pasado bastante tiempo desde el principio de la epidemia vemos que son bastantes, pero no más que en otros países”, dice a SINC González Candelas, que ha insistido en que aún no se puede saber nada sobre cambios en la transmisión o agresividad del virus.

La experiencia del grupo en epidemiología molecular con virus es lo que les ha permitido obtener este resultado con rapidez, así como el disponer de las técnicas adecuadas para hacer “secuenciación de tercera generación”.

González Candelas dirige la unidad de “Evolución y Salud” en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio) de la Universidad de Valencia y el CSIC. Los investigadores trabajaron con el virus ya desactivado.

El grupo seguirá ahora secuenciando más muestras. González Candelas asegura que “se está trabajando mucho y se comparte mucho, aunque no sabemos si todo, porque no conocemos lo que no se comparte”.

Voces en la comunidad científica han apelado a la apertura de todos los datos sobre el Covid-19.