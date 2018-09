Ábalos pide a Clavijo que explique para qué quiere debatir sobre Cataluña

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha instado este jueves a Fernando Clavijo a explicar cuál es el fin de su propuesta de que se convoque una conferencia de presidentes autonómicos que debata el asunto de Cataluña, porque "no la acaba de entender".



"Entonces le diré si me parece bien", ha señalado Ábalos al ser preguntado por la iniciativa del presidente canario durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.



El dirigente socialista ha pedido que se garanticen "debates edificantes" y se tiendan puentes con Cataluña "sin caer en provocaciones, buscando soluciones y generando espacios de negociación".



Ábalos ha afirmado que el acuerdo hace que las soluciones sean "más sólidas" y el Partido Socialista se siente "fuerte" en ese escenario político. "Un escenario que, por ciento, ha venido para quedarse", ha dicho.



"El diálogo, la negociación y el pacto forman parte de la mejor cultura democrática e institucional" ha precisado el titular de Fomento.



Además, ha considerado que el pacto y la concertación "deben ser premiados y no castigados" y ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por "el diálogo con todos".



Y lo hace, ha dicho, desde una centralidad a la que renuncian "aquellos que han preferido abrazar posiciones maximalistas y negadoras de un necesario consenso".



Ábalos ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a cambiar una cultura política excluyente para demostrar que la pluralidad "no tiene por qué implicar parálisis".



Y ha asegurado que "los ciudadanos piden reconocer en el adversario político un interlocutor con el que llegar a acuerdos y no un molesto competidor al que situar detrás de una línea maniquea que separa el bien y el mal".