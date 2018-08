El ministro de Fomento asegura que "hay total voluntad" para transferir el importe del convenio de carreteras

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho este lunes que su departamento tiene "toda la voluntad" de transferir a Canarias el importe total de los recursos previstos para este año en el convenio de carreteras y ha señalado que el 7 de septiembre la Comisión bilateral de seguimiento técnico se podrán de acuerdo sobre todos los términos del acuerdo para su firma.

Ábalos ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras reunirse esta mañana en La Palma con representantes de Asprocan y realizar una visita institucional al Cabildo palmero y el Ayuntamiento de la ciudad.

El ministro ha señalado que su departamento pone todo su empeño en firmar el convenio ya no solo por Canarias sino también por la propia gestión de su ministerio.

Ha anunciado que el próximo 7 de septiembre se reunirá en Madrid la comisión bilateral de seguimiento técnico de este convenio para perfilar su contenido.

Respecto al incumplimiento que al parecer realiza la aerolínea Ryanair del descuento del 75% para los residentes canarios, Ábalos ha indicado que su no aplicación es sancionable y ha anunciado que la Secretaría General de su Ministerio se ha puesto en contacto con la compañía aérea para conocer cuales son los motivos por los que no aplica el descuento.

Ha precisado que este lunes mantendrá un encuentro privado con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que también se encuentra en la isla con motivo de la celebración del Consejo de Gobierno, y ha precisado que seguro que el 75% es un asunto que se abordará.

Lo importante es que la bonificación se está aplicando, que se ha blindado jurídicamente "y que ya no es un hecho sino un derecho", ha dicho el ministro quién ha afirmado que no entiende "como se le sigue dando vueltas a esto" en referencia al anuncio de impugnación del real decreto por parte del Gobierno de Canarias para que el descuento se realice sobre la tarifa real y no la bonificable.

Ábalos ha dicho que el proceso se ha realizado con tanta celeridad que ha hecho historia en el procedimiento administrativo y ha subrayado que para "acabar con la polémica" acerca de cual es la tarifa sobre la que se aplica el descuento, su departamento ha planteado varias propuestas, y entre ellas figura derogar en los presupuestos de 2019 el decreto que hacía alusión a la tarifa bonificable.

De todas formas, ha aseverado el ministro, el informe del Consejo de Estado que sirvió de sustento al Real Decreto que regula el descuento deja claro que se aplica sobre la tarifa real.

Respecto a la reunión que ha mantenido con representados de la asociación que engloba a los productores de plátanos de Canarias, Asprocan, Ábalos se ha mostrado optimista de que este año puedan cobrar las ayudas que por primera vez se conceden al transporte de este producto.

Aunque ha reconocido la complejidad de la tramitación, ha afirmado que su departamento activará los mecanismos para acelerar la tramitación de las ayudas aunque estén pendientes del informe de la Comisión Europea acerca de la compatibilidad de estas ayudas con otras que recibe el sector.