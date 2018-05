La Agrupación Socialista Gomera concurrirá en solitario en las elecciones de 2019

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha celebrado este sábado su segundo congreso, en el que ha elegido a Casimiro Curbelo como secretario general, quien ha anunciado que el partido concurrirá en solitario a las próximas elecciones y no habrá confluencias con otros partidos políticos.



En el congreso, que se ha celebrado bajo el lema Tú nos comprometes y ha reunido a un centenar de militantes y simpatizantes, se ha elegido a Francisco Reyes como presidente del partido, mientras que Curbelo ejercerá el nuevo cargo de secretario general.



Curbelo reivindicó en el congreso que ASG es "la voz de La Gomera" en el Parlamento de Canarias, pero también "la del resto de las islas no capitalinas", señala el partido.



El líder del partido se congratuló de que ASG sirva de ejemplo "para conformar otros proyectos que sigan el legado de estas siglas".



Sin embargo, aclaró que ASG no concurrirá a las elecciones en confluencia con otros partidos, sino únicamente bajo sus siglas.



"Este partido tiene fuerza por sí mismo y no necesita de ningún pacto político programático con otros", dijo Curbelo.



La formación política se define como "el partido socialista de las personas, desde la cercanía y la respuesta a los que tiene mayores problemas".



"Seguiremos alzando la voz por las personas que más dificultades tienen, por nuestra isla, por el resto de islas no capitalinas y, en definitiva, por Canarias", señaló Curbelo.