Águeda Montelongo: “Voy a seguir en la primera línea política del PP para 2019...y primera línea es encabezar una lista”

Asegura llevar un año escuchando cómo la sitúan fuera del Partido Popular en las elecciones de mayo de 2019 y militando en otra formación política después de que una comisión gestora la retirara del cargo de presidenta del PP de Fuerteventura. Sin embargo, defiende que, a diferencia de otros compañeros que han abandonado las siglas populares para iniciar nuevos proyectos, ella seguirá en la primera línea del PP y encabezará alguna de las listas por Fuerteventura. También insiste en que tiene el apoyo de la cúpula nacional del partido.

¿ C ómo est á influyendo la relación de los socios de gobierno en el Cabildo (CC y PSOE) en la gestión insular?

Yo nunca creí que en cuatro años tuviera que reconocer que el Cabildo de Fuerteventura ha perdido liderazgo como gobierno insular. Ahora no hay un gobierno en el Cabildo. Hay unos socios de gobierno que van haciendo la política por un lado y otro grupo de gobierno manteniéndose. CC es un grupo dividido y eso aporta aún más debilidad. En este escenario, el director de la orquesta, Marcial Morales, ha demostrado que podría ser un hostess, esa persona que se pone en la puerta de restaurantes y hoteles para saludar y recibir a la gente. Él tendría un papel excelente en la puerta de los grandes hoteles donde solo tiene que sonreír, dar besos y saludar. Ese papel lo hace bien, pero no es líder para dirigir un equipo y mucho menos los intereses de la Isla.

¿Es de las que opina que su falta de gestión tiene paralizada Fuerteventura?

Estamos en el mejor momento presupuestario. El Cabildo pasó de ochenta y pico millones a 120 en el presupuesto del año pasado. No ha sido un problema de dinero sino de no saber gestionar los recursos públicos. La ejecución de los presupuestos de 2017 dejó más de 30 millones de euros sin ejecutar en obras como el Mirador del Barranco de los Canarios, la Biblioteca de Gran Tarajal, carreteras, paseos marítimos... Me alarma todo esto. No entiendo el silencio cómplice de todos los actores mediáticos y políticos. No hay oposición. -En sus últimas intervenciones en el Parlamento de Canarias ha insistido en la necesidad de crear un proyecto para las dunas de Corralejo.

¿ Cuá l es su iniciativa?

El tema de las dunas fue el despropósito mayor que ha podido hacer ningún gobernante en esta Isla. El Cabildo, en pleno verano, cierra la carretera durante dos meses para que una multinacional ruede una película. Pero lo más grave es que fue a coste cero y sin pagar un solo euro por rodar. A la gente, más que el cierre de la carretera, lo que le molestó es que la engañaran. Mi proyecto, si fuera presidenta del Cabildo, sería que todas las acciones fueran encaminadas a la calidad turística. Mi proyecto para las dunas contemplaría la prohibición, en ese tramo de las dunas, de guaguas, camiones, vehículos pesados y pondría un límite de velocidad y también incluso horario de apertura y cierre. No prohibiría sino que regularía. Prohibir lo único que hace es paralizar la actividad.

Su relación con el resto de consejeros del Grupo Popular en el Cabildo parece que no est á siendo f á cil.

Acabo de llegar de Madrid donde el partido a nivel nacional me convocó para participar en una mesa de trabajo importante en proyectos de ley. Por otra parte, en el Parlamento de Canarias tengo una actividad frenética. La portavoz Australia Navarro cuenta conmigo no solo para los temas de Fuerteventura sino también me da la oportunidad de defender temas de calado regional. Sin embargo, en el Cabildo nos encontramos con que Claudio Gutiérrez no quiere que yo hable. Tiene miedo a que yo hable.

Parece que le ha sentado mal que Claudio Guti é rrez cobre con car á cter retroactivo el sueldo de portavoz …

En abril, la mayoría de mis compañeros me traicionaron. Entre ellos Claudio Gutiérrez y Paco Artiles. Eso quiebra la confianza y un portavoz tiene que ser una persona que goce de la confianza de su equipo. Entendí que no podía representarles y presenté mi dimisión como portavoz. Hasta junio mi compañero Claudio, como estaba en el Senado y allí las cosas van despacio y confortables, no presentó escrito ninguno de que era portavoz. Nunca, ni el secretario general ni el presidente, lo elevaron a pleno, con lo cual no es efectivo. Los servicios jurídicos emitieron un informe dándome la razón, que esto no puede ser sin elevarlo a pleno. El reglamento del Cabildo dice que hace falta la firma de todos los consejeros y a mí nadie me convocó a ninguna reunión. El informe me da la razón y ahora quieren pagarle con carácter retroactivo a Claudio Gutiérrez un sueldo desde el año pasado hasta hoy. Qué pensará un ciudadano que ha hecho esfuerzos para ir a la universidad. De repente ven que hay un señor que ni convoca grupo y en un pleno dice sí y en el otro lo contrario y encima el presidente le premia pagándole un año de sueldo con carácter retroactivo.

¿ C ómo ve a Asier Antona como candidato por el PP para presidir el Gobierno de Canarias?

Yo no aposté por Asier Antona porque no me parecía el mejor candidato para liderar Canarias, pero los afiliados le votaron. Yo creo que ahora tiene una oportunidad excelente para demostrar que lo es, liderando la lista regional y que de verdad se pueda presentar si las siete islas le consideran el mejor líder para representar al PP. Yo no le apoyé, pero él tampoco a Pablo Casado. Fue muy abierto a la hora de apoyar a Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, Pablo Casado ha integrado a Asier Antona en el PP mientras que Asier se dedicó a montar gestoras como me hizo a mí.

¿Ha sufrido represalias por haber apoyado a Cristina Tav í o y Pablo Casado?

Represalias no, porque no lo admitiría de nadie, pero sí he tenido efectos colaterales. Yo acudí a la Justicia. Aquí lo que ha habido es que, por miedo e inseguridades, hay gente que intenta demostrar lo que vale tapando a los demás. Estoy convencida y esperando a que se pronuncie la Justicia. Hicieron un amaño con una rueda de prensa: por el día estaban contentos y por la noche yo era lo peor. Una rueda de prensa fue suficiente para montar una gestora. La Ley de Partidos obliga a que cualquier acto que se haga tenga que estar motivado. El problema es que después de meses, en mi caso nunca se motivó el cese. No sé el motivo por el que se creó una gestora en Fuerteventura. La Justicia debe esclarecer eso.

Despu é s de tantos a ños militando en el PP, ¿ no le result ó violento tener que llegar a la Justicia y enfrentarse a sus compañ eros?

Yo creo que es sano. Si permitiera este atropello no estaría legitimada para defender los intereses de Fuerteventura. He hecho un ejercicio para demostrar que soy una líder que va a defender una causa justa y que no se me compra ni se me achanta. Esta demostración, lejos de ser un desafío, es un noble acto, por amor a este partido y a este proyecto.

Algunos de sus compañeros hablaron de una caza de brujas mientras usted presid í a el partido. Con su salida parece que llegó la armon ía…

Yo lo que veo es que uno se va para un partido y deja el acta, otro se va del gobierno y otro se queda dentro. A uno lo expulsan…. Yo armonía veo poca.

¿ Qu é le pareció la salida del partido de la concejala de Puerto del Rosario Peña Armas por discrepancias con el presidente insular del PP, Fernando Enseñ at?

Por la mañana se estaba sacando fotos y por la noche decía que no le gustaba el color de la foto. No le puedo decir más sino que hay que valorar a la gente en su justa medida. Quien te la hace hoy te la hace mañana. Todos aquellos que traicionaron el proyecto que estábamos construyendo en Fuerteventura lo harán de nuevo y no merecen la confianza de los ciudadanos. Estoy segura que tendrá consecuencias en las urnas.

¿Y cómo valora la salida del PP del grupo de gobierno de Antigua?

Yo no he oído ninguna discrepancia en estos años. Creo que caprichos no pueden ser razones para hacer esas cosas. Hay que pensar en el interés general y a menos de seis meses de unas elecciones no se puede crear inestabilidad en un gobierno en el que has participado. No tengo claro que el PP haya salido del gobierno. Por la mañana dijeron una cosa, por la tarde otra. El partido regional lo que me traslada a mí es que no han dado ninguna instrucción de que se salga del gobierno de Antigua.

¿Considera al PP de Fernando Enseñat como una alternativa de gobierno?

Considero al PP una alternativa para el 2019 en Canarias y en Fuerteventura. En política todos servimos: el alto, el bajo, el rubio, el moreno… pero no todos servimos para liderar un proyecto. Y creo que eso es lo que le pasa a Fernando Enseñat.

¿Encabezar á Á gueda Montelongo alguna lista por el PP en las elecciones del pró ximo a ñ o?

Por supuesto. Voy a seguir en la primera línea política del Partido Popular para 2019 y primera línea política es encabezar una lista. Tras terminar de estudiar la carrera, me fui a hacer un máster de verdad y presencial a Málaga. Allí estuve dos años. Me empecé a enamorar políticamente del proyecto que Aznar comenzó a tejer y decidí afiliarme al Partido Popular. He sido siempre muy aznarista. Aznar hizo la gran revolución del PP. Decidí afiliarme y desde entonces nunca he cambiado de partido. De repente, los cotilleos me han situado en todos los colores habidos y por haber. Viví un año en el que todos los días me ponían en un partido distinto. Lo oía y he dejado pasar el tiempo. Hoy se ha demostrado que la que sigue en el PP, a pesar de las adversidades, soy yo, y han sido otros los que se han ido.

¿Y qu é lista encabezar á?

No tengo preferencias. Empecé desde abajo. Fui feliz en la política local. Ahí me forjé. Pero también fui feliz en el Congreso de los Diputados. Me da pena la gente que va a Madrid a buscarse novios cuando lo que hay que hacer es aprovechar la política. Y luego me apasiona defender Canarias en el Parlamento. No se trata de dónde vaya sino dónde pueda aportar más. Me encuentro en el mejor momento político de mi vida. Mejor formada, con mayor experiencia que nunca y con la madurez de haber tenido responsabilidades y experiencias que puedo aportar no solo estratégicamente para el cambio que necesita Fuerteventura sino también todos aquellos conocimientos necesarios para situar a esta Isla en el cambio generacional y de rumbo que necesita.

¿Y si el PP no le dejara encabezar ninguna lista estar í a dispuesta a pasarse a otra formació n política?

El martes, día 20, estuve en Madrid con el secretario general. Participé con los distintos vicesecretarios de Génova en proyectos que me han encomendado. Ellos, lo que me trasladan, es que estamos en un momento difícil y que ahora no es momento de caprichos y amiguetes. Ahora es el momento de contar con los mejores y por eso a mí las listas no me importan. Mayo parece que está tan cerca, pero está tan lejos y pueden suceder tantas cosas de aquí a mayo que se irán viendo. Yo quiero estar en primera línea política y siempre he estado en el PP. Este es mi proyecto. Yo lo he defendido y voy a estar la primera defendiéndolo.

Estos d í as se habla en algunos digitales de la posible salida de Fernando Enseñat de la presidencia del PP en Fuerteventura, ¿cree que es cierto?

Igual se ha dado cuenta de que para liderar un equipo hace falta tener madera de líder. Hace falta tener carisma. A lo mejor se ha dado cuenta y da un paso a un lado. Sería algo que le honraría.

¿ Estar í a dispuesta a tener de nuevo como compañero de partido a Domingo Gonz á lez Arroyo?

Yo creo que los compañeros de partido no se pueden elegir. La gente tiene el derecho. En estos momentos, si yo tuviera la responsabilidad de liderar el partido, más que nunca no dejaría ni a uno fuera. Aglutinaría todo el centro derecha. Me pondría con el listín telefónico a llamar a todos aquellos que en algún momento se agraviaron o se desencantaron. Los traería a todos. Ahora con una Coalición Canaria inmersa en un montón de líos internos y con el agua al cuello judicialmente hablando, ahora más que nunca necesitamos a alguien que lidere y aglutine a toda esa gente. Hace falta alguien con liderazgo y valentía que pueda hacerlo realidad. Eso es lo que nos están pidiendo los líderes nacionales.