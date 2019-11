José Alberto Díaz-Estévanez, diputado de CC: "Hay debate interno en Coalición sobre la investidura de Sánchez"

José Alberto Díaz-Estévanez, diputado de Coalición Canaria en el Parlamento regional, afirma que existe un debate interno en el seno del partido nacionalista por la investidura de Pedro Sánchez.

Así se ha expresado en una entrevista en Radio Marca en Tenerife, en la que, además, ha dicho que "no hay que precipitarse en pronunciarse si Ana Oramas votará a favor o en contra de la investidura. Ahora mismo, Coalición no está de acuerdo con los gobiernos de extremos, ni con Unidas Podemos ni con Vox".

El diputado considera que no es bueno para España el "tener que apoyarse en partidos que quieren romper el país", y añade que Pedro Sánchez "no ha cumplido con Canarias y ha castigado duramente al archipiélago porque le convenía".

"Estamos hablando de darle el voto a unos señores cuyo objetivo es erradicar a Coalición", resume el diputado, antes de añadir que el PSOE "exige el voto de Coalición Canaria y espera que se lo demos sin más".

Sin embargo, asegura que el partido nacionalista "no va a bloquear este país", pero insiste en que ese voto afirmativo no se dará "porque sí". Díaz-Estévanez añade que la mayoría de los votantes de CC en Tenerife "no comprendería el apoyo gratuito a la investidura", y añade que él cree que "no es la mejor alternativa para España".

El diputado asegura que "a día de hoy", tiene claro "el no, a no ser que llegue el momento en que la única alternativa sea elecciones".

Díaz-Estévanez indica que CC esperará a ver si la suma de escaños para investir a Sánchez "llega a buen puerto y hace falta nuestro diputado", antes de añadir que "en una negociación, cuanto más tardes en pronunciarte, más tendrás que ganar".

En su opinión, Pedro Sánchez mantiene una actitud "exigente con los partidos" y, según el diputado nacionalista, "si su argumento para gobernar es que es el más votado, que nos devuelva todas las instituciones en las que Coalición es mayoría".