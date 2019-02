Alberto Rodríguez dice que es "clave" aprobar los presupuestos para ligar las pensiones al IPC

El diputado de Unidos Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha dicho que es "importantísimo" aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, pues "dan un primer paso clave", que es ligar las pensiones el próximo año al Índice de Precios al Consumo (IPC).



Alberto Rodríguez, en un comunicado, ha destacado que los PGE “aumentan, aunque es insuficiente, el 3 por ciento en las pensiones mínimas y no contributivas” y sube de cinco a ocho semanas los permisos de paternidad y maternidad.



Asimismo, ha defendido la necesidad de derogar el índice de revalorización de las pensiones y “fijarlas al IPC para el futuro”, elevando las cuantías de las mínimas y las no contributivas a 650 euros.



Según el diputado, la "prioridad política” de Podemos es “defender y mejorar el sistema público de protección social” frente a “aquellos partidos que buscan trocearlo y venderlo a los fondos buitre”.



“La sanidad pública universal y el sistema de Seguridad Social son nuestro principal valor y nuestra principal riqueza, porque son universales y solidarios y protegen a quienes más lo necesitan cuando más lo necesitan”, ha asegurado.



Por el contrario, se ha mostrado “seguro de que la prioridad política de ciertos partidos” es “acabar con ese sistema y venderlo a sus amigos de los fondos buitre extranjeros”.



“Enarbolan mucho la bandera y los símbolos, pero cuando tienen que elegir entre llenarse sus bolsillos o proteger a 47 millones de habitantes que tiene este país, tienen muy clarito lo que decidir”, ha insistido el diputado tinerfeño.



Para Rodríguez, “son los mismos que incumplían año tras año los objetivos del déficit, pero no precisamente para subir las pensiones o aumentar los permisos de maternidad y paternidad”, y ahora “intentan impedir que invirtamos dinero público en mejorar la vida de la gente”.



Para mejorar los ingresos del sistema de protección social, el Estado, según Rodríguez, “debe asumir los costes de gestión de la Seguridad Social”, revertir las reformas laborales “que han provocado una devaluación gigantesca de los salarios”, recortar las bonificaciones a la contratación temporal y “avanzar en el destope de las cotizaciones máximas”.