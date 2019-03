Alberto Rodríguez (Podemos) llama a "luchar, organizarse y votar"

El diputado canario y candidato de Podemos a repetir en el Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez ha instado este domingo en Pamplona a "luchar, organizarse y votar" en las próximas elecciones, por entender que lo que ha hecho la formación morada en esta legislatura debe continuar y profundizarse.



Así lo señalado en la presentación de las candidaturas navarras de Podemos a las próximas elecciones, un acto en el que ha afirmado que lo que los ciudadanos piden a su país y a su Gobierno es que "nos garantice futuro, nos cuide y proteja cuando lo necesitamos", y para ello hay que "llenar las urnas de esperanza, ganas e ilusión".



Rodríguez ha defendido el trabajo realizado por Podemos estos tres años en el Congreso y cuatro en ayuntamientos de toda España, tiempo en el que "no hemos robado ni un euro", ha valorado entre los aplausos del centenar de asistentes a un acto planteado en un escenario en círculo.



También ha querido despejar críticas de los partidos nacionales, a los que ha asegurado:"Si realmente estuviéramos acabados y hundidos no les haría faltar atacarnos; si no fuéramos alternativa real en este país no necesitarían silenciarnos".



Por ello, ha señalado que en Podemos "no tenemos miedo al futuro, porque el futuro que viene es precioso", y así ha animado a los militantes y simpatizantes "a fajarnos en el día a día, en la cola del supermercado, en el whatsapp" y en cualquier escenario en el que poder defender esta opción política y sus valores.



Le ha precedido en el uso de la palabra la candidata al Congreso de Unidas Podemos por Navarra, Ione Belarra, quien ha repetido como mensaje principal el que ya había planteado horas antes en otro acto en Pamplona, el de pedir el voto para su partido porque los ciudadanos no tienen que elegir necesariamente "entre el miedo al trío de Colón y la resignación que ofrece el Partido Socialista".



Así, ha valorado el discurso con el que ayer reapareció el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien "hizo una cosa muy difícil y sencilla: decir la verdad, desnudar el poder".



La candidata navarra además ha valorado la "valentía" de numerosas personas que van en sus listas para los comicios municipales en Navarra, y sobre todo el del candidato a la presidencia de Navarra, Mikel Buil, quien "ha decidido dar un paso adelante en un momento difícil y retejer un proyecto", según Belarra.



Se refería así a la ruptura sufrida durante esta legislatura por el grupo parlamentario, que con siete miembros al inicio ha terminado con cuatro de ellos fuera del partido, aunque Belarra ha valorado el trabajo del grupo y el apoyo al "cambio en Navarra".