Alberto Rodríguez: "Si Unidas Podemos gobierna, Ryanair va a tener que cumplir la ley"

El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, ha afirmado este jueves que es “increíble” que en “pleno siglo XXI” los trabajadores de Ryanair estén exigiendo que se cumpla con la legislación española, por lo que ha asegurado que si gobierna, las multinacionales “como cualquier otro ciudadano” se verán obligadas a cumplir con la ley y la Constitución española.



“Y eso significa respetar los derechos de la gente trabajadora y que 300 empleados canarios no se vayan a la calle el próximo mes de enero, como pretende hacer Ryanair”, ha aseverado Alberto Rodríguez en declaraciones a los medios tras reunirse con varios trabajadores de la sección sindical de USO en Ryanair.



El candidato ha hecho hincapié en que la aerolínea irlandesa se está “forrando” a base de “explotar” a sus trabajadores, “pues no permite que haya convenios colectivos ni organización sindical”, y a base de no pagar impuestos en España.



La reunión mantenida con el sindicato se enmarca dentro de la ronda de contactos de USO para implicar a los partidos políticos con representación en el Congreso en el "conflicto laboral que mantenemos desde hace más de dos años con Ryanair”, ha afirmado el portavoz de USO en Ryanair, Jairo Gonzalo.



En el encuentro se han abordado las condiciones “precarias” de los trabajadores, la “inexistencia” de comités de empresa, de convenios colectivos y del derecho a la huelga, y se ha analizado lo que supondría la pérdida de los nueve aviones con base en Canarias el próximo 8 de enero.



Asimismo Gonzalo ha informado de que las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo por "cesión ilegal de trabajadores" en Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca "ya ha dado resultado”, por lo que “nos hemos ido a la Audiencia Nacional y hemos presentando una demanda de tutela por cesión ilegal de trabajadores”.



A este respecto, el portavoz ha recordado que Ryanair contrata trabajadores a través de empresas irlandesas de empleo temporales “que no están registradas en España y que no respetan la legislación laboral española”.



“Tenemos compañeros que al mes pueden estar cobrando entre 400 y 500 euros, según las horas de vuelo que tengan asignadas ese mes y sin derecho a salario base, ni a salario mínimo interprofesional. Solo cobrando si vuelan”, ha añadido.



El próximo lunes el sindicato mantendrá una reunión en Madrid para intentar un acercamiento con la empresa, aunque no creen que la compañía vaya a “modificar su actitud” ni a admitir que la mitad de su plantilla está "trabajando ilegalmente”, con lo cual, “esperamos ir a demanda”, ha adelantado.



En relación al resto de demandas presentadas, Jairo Gonzalo ha recordado que la Generalitat de Cataluña ya ha sancionado a la compañía aérea con una multa de 44.000 euros por vulnerar el derecho a huelga del personal de su base en el Aeropuerto de Girona y obstruir la actividad de la Inspección de Trabajo.



No obstante, ha recordado que aún continúan a la espera de las 15 denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo de Tenerife, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria.