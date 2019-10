Ana Oramas (CC) afirma que Rivera (C`s) llega "una hora tarde" y "desesperado" porque las encuestas le van mal

La candidata de CC-PNC-NC al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, ha recriminado este lunes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que llega "una hora tarde" para apoyar al PSOE, lo que considera una declaración "desesperada" porque las encuestas "le van mal".



Ana Oramas se ha referido de esta manera, en declaraciones a los periodistas, al anuncio realizado ayer por Albert Rivera de no descartar un apoyo al PSOE tras las elecciones generales del 10 de noviembre y "pasar página al no a Sánchez" que había defendido en toda la legislatura recién finalizada.



La candidata nacionalista canaria afirmó que por culpa de no haber pensado así hace dos semanas "vamos a unas nuevas elecciones", y recriminó a Rivera que no se pueden tomar decisiones políticas "en base a las encuestas".



"Y lo que quiere decir de la declaración desesperada de Ciudadanos es que las encuestas le van mal", subrayó Oramas.