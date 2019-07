Ana Oramas (CC) ve el discurso de Sánchez conservador y muy difícil un acuerdo con Podemos

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, se ha mostrado "impactada" ante el discurso de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez (PSOE), que ha calificado de centro e incluso "de derechas" y ha afirmado que cada vez ve más difícil un acuerdo de coalición de Gobierno con Podemos.



En declaraciones en el Congreso tras el discurso de Sánchez en el Pleno del Congreso en el primer día de debate de investidura, Oramas ha lamentado que el presidente en funciones haya "pasado por encima" en materias como Cataluña o sobre la financiación autonómica.



"Nos parece increíble que el mayor tema, que es el modelo territorial, no haya hecho referencia", ha criticado Oramas tras incidir en que no apoyarán la investidura de Pedro Sánchez si se apoya en una coalición de Gobierno con Unidas Podemos y en la abstención de EH Bildu.



Además ha recordado que sólo darán la gobernabilidad a Sánchez en una segunda ronda de investidura si en un plazo de 3 meses firma todas las cuestiones que están pendientes con Canarias.



Oramas ha lamentado que Sánchez no haya pedido la abstención al PP y a Ciudadanos en su discurso final y ha considerado que su discurso podría haber sido asumido por las fuerzas políticas de centro "e incluso de derechas".



"Me ha sorprendido dentro de la dinámica que esperábamos encontrar y esta tarde quiero ver el debate entres Sánchez e Iglesias", ha señalado al tiempo que ha desvelado que algunos diputados de Podemos han comentado al salir del hemiciclo que "están indignados".



En este sentido ha avanzado que ve difícil que en 48 horas se cierre una negociación en la que hay que hablar de reforma laboral, de pensiones o del sistema financiero español.