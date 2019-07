Ana Oramas, a Sánchez: "Su soberbia le está matando"

La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha advertido al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, de que su soberbia "le está matando".



Tras la réplica de Sánchez, Oramas ha contestado al presidente en funciones recordando unas palabras de un político alemán que no ha citado pero que, según ha dicho, afirmó que el valor de un político se medía por "la inteligencia, menos la soberbia".



Con la aplicación de esta fórmula "usted está suspendido en ese debate de investidura, señor Sánchez", ha subrayado Oramas.



Oramas, visiblemente molesta con el candidato socialista, le ha respondido que ella no es su enemiga y que tampoco Coalición Canaria es el partido "del no diálogo".

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso ha afeado, además, a Pedro Sánchez que mientras aboga por una reforma constitucional para garantizar que gobierna la lista más votada, su partido, el PSOE, promueva mociones de censura "con tránsfugas" en los cabildos. Se refería así Oramas a las mociones de censura presentadas en los cabildos de Tenerife y La Palma para desbancar a CC.



"Ayer usted pidió una reforma de la Constitución para que gobierne la lista más votada, pero su partido, en los cabildos, va a desalojar a Coalición Canaria con tránsfugas, a pesar de que ustedes han votado el pacto antitransfuguismo", ha señalado Oramas a Sánchez, en una de sus réplicas en el debate de investidura.



La primera de ellas, la promueven PSOE y Podemos con el apoyo de dos consejeros de Ciudadanos desautorizados por su partido, y suspendidos ya cautelarmente de militancia, y la segunda la han presentado los socialistas con el respaldo del PP de La Palma, pero en contra del criterio de la dirección nacional de los populares.