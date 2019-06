Ana Oramas, a dos mentiras por minuto

La diputada profiere diez mentiras en tan solo cinco minutos durante una entrevista con Federico Jiménez Losantos, quien sitúa a Fernando Clavijo en la UCD Ejemplos: ni estuvo 11 años como alcaldesa ni lo fue siempre por mayoría absoluta; la tasa de paro en Canarias no es del 18%, sino del 21; Santiago Pérez no le ha interpuesto 17 querellas, sino ninguna; Clavijo no tomó sus decisiones en el caso Grúas con el respaldo de todos los funcionarios…