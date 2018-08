Ángel Víctor Torres dice que las críticas de CC a los objetivos de estabilidad son fruto de su incapacidad para gobernar Canarias

Según el PSC-PSOE, el Gobierno de Canarias , de Coalición Canaria, señala a Pedro Sánchez con su voto en contra a los objetivos de estabilidad y deuda pública "para esconder su propia incapacidad para gobernar en Canarias". Y recordaron que con esta actitud, los nacionalistas "demuestran que son un partido con la misma ideología y prácticas políticas que el Partido Popular".

Los socialistas canarios recordaron que Canarias ha sido la única comunidad autónoma no gobernada por el PP que ha votado en contra de la senda de gasto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con el voto en contra, asegura Ángel Víctor Torres, “han demostrado que son una pinza con el Partido Popular y apoyan sus políticas económicas restrictivas”.

Según señala el secretario general de los socialistas canarios, "los nacionalistas se escudan en una mentira" al afirmar que Canarias no puede gastar 598 millones en servicios básicos. Torres señaló que lo que se ve afectado es una partida de 368 millones de euros que no podrían destinarse a servicios públicos fundamentales, pero sí a inversiones financieramente sostenibles. "Este elemento que, hasta el mes de junio, CC defendía que era más que suficiente y adecuado, ahora no es válido. El único criterio que le ha bastado a CC para cambiar su voto ha sido la entrada de Pedro Sánchez en el Gobierno”, afirma Torres.

El líder del PSOE en Canarias recordó que su partido ha sido la formación más crítica con la regla de gasto impuesta por el Partido Popular en 2012. “Coalición Canaria, durante los últimos seis años, no le ha pedido a su socio en la sombra, el PP y Rajoy, que hiciera cambios en la regla de gasto. Ahora le interesa hacerlo, no por el bien de Canarias, sino para colocarse al lado del PP y juntos realizar una política de desgaste contra el PSOE en el gobierno central”, afirmó Torres.

El PSOE en Canarias, ya solicitó la flexibilidad de la regla de gasto, para compensar las dificultades de Ayuntamientos y Cabildos. Ángel Víctor Torres añadió que “los socialistas mantienen la misma posición y quien cambia es el Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, que antes con el PP estaba cómodo y ahora ha dejado de estarlo”

Según el PSC, Coalición Canaria justifica su voto en contra porque no se puede gastar unos recursos que ascienden a 368 millones "cuando su inejecución presupuestaria en 2017 asciende a casi la misma cuantía". El Gobierno de Canarias no gastó 396 millones que estaban consignados en el Presupuesto. Según los datos de la propia Consejería de Hacienda, la regla de gasto permitía un crecimiento, el pasado año, de un 2,1 por ciento, pero los nacionalistas solo incrementan un 0,6 por ciento, “perdiendo y desperdiciando el uso de un 1,5 por ciento para invertir en las necesidades de Canarias. De lo que no usaron es justo de lo que se quejan ahora que no pueden gastar”.

Torres adelantó que el PSOE aún no ha cerrado la posibilidad de hacer cambios en la regla de gasto, "pero Coalición Canaria acelera la crítica y la negación, aún cuando no hay posición definitiva del Gobierno Central". “El Ministerio de Hacienda sigue buscando vías para flexibilizar, pero el Gobierno de Canarias, en manos de CC, se instala en el ‘no’ por una simple crítica política y demostrando su falta de voluntad de acuerdo”, concluyó Torres.