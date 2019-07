Ángel Víctor Torres, nuevo presidente de Canarias: "Nos quedan por delante unos años apasionantes"

El socialista Ángel Víctor Torres es ya el nuevo presidente del Gobierno de Canarias tras haber sido elegido por 37 diputados del Parlamento regional frente a 31 votos en contra de los partidos de la oposición (PP, Cs y CC).

Antes de consumarse esa votación, el todavía candidato subió a la tribuna para dirigirse a sus socios de gobierno (ASG, Sí Podemos Canarias y Nueva Canarias) así como a la oposición, a quien tuvo la oportunidad de responder directamente en la sesión del debate de investidura de la jornada anterior.

Torres, tras escuchar los discursos de sus socios, muy centrados en la imperiosa necesidad de un cambio de ciclo en Canarias que revierta las alarmantes cifras de pobreza y exclusión social que vive el Archipiélago, dijo que no hay que tenerle miedo al nuevo Ejecutivo. Solo, matizó, aquellos que quieran conservar sus privilegios o aquellos que pretendan decidir la política sin estar presentes en el Parlamento. Se refería así el candidato al mensaje unánime de la oposición en la sesión previa en la que coincidieron en que este nuevo gobierno conllevaría una gran subida de impuestos a todos los canarios.

"Que nos tengan miedo los que quieran revertir los derechos logrados y, más, los que quieren impedir que tengamos los derechos garantizados, como la libertad sexual, que quiera casarse lo haga con quien quiera", afirmó en un discurso que iba in crescendo: "La mayoría de los canarios y canarias quiere un Parlamento que defienda una Canarias inclusiva, que cuide el medio ambiente, que sea libre, con mejores derechos sociales, impulsora de grandes derechos, de igualdad, una sociedad mejor estructurada", prosiguió elevando el tono y arrancando un aplauso en la tribuna.

A continuación, Torres agradeció a sus socios la generosidad, la templanza y la búsqueda de soluciones durante las negociaciones que se llevaron a cabo durante varias semanas tras los comicios. "Es lo que la mayoría de los canarios querían", afirmó.

El todavía candidato se dirigió entonces directamente a cada uno de los portavoces de los grupos integrantes del Pacto de las Flores. A Casimiro Curbelo le aplaudió la radiografía certera que hizo de Canarias durante su intervención. A pesar de ser de una sola isla [en referencia a La Gomera, a quien representa Curbelo], "tiene Canarias en la cabeza y sabe lo que hay que hacer".



Con Nueva Canarias, Torres coincidió en su diagnóstico y se sumó a su empeño de "pelear a muerte" por una buena financiación que a Canarias le corresponde por derecho, "sea quien sea quien esté en Madrid".



A Sí Podemos le aseguró que ahora pasan a la acción y que el área que gestionarán, Derechos Sociales, no es para hacerse foto, sino para trabajar "casi sin rédito político".



Torres se sumó a las palabras de Noemí Santana (portavoz de Sí Podemos Canarias) al afirmar que no van a fallar a la ciudadanía y que tienen por delante cuatro años en los que los canarios dirán si el trabajo ha dado sus frutos o no.



Dirigiéndose a la oposición, Torres le pidió sentido de Estado para que facilite la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez.



"Nos quedan por delante unos años apasionantes, de esfuerzo compartido, de lucha por cambiar Canarias y mucha ilusión", enfatizó. "Queremos dejar como legado que este gobierno, el del Pacto de las Flores, dio esperanzas a 2,5 millones de canarios", terminó, y la bancada progresista y las tribunas de invitados, en lo más alto de la Cámara, irrumpieron en un sonoro aplauso.

Puestos en pie y con la emoción a flor de piel, los 37 diputados de los grupos del cambio se dispusieron a dar su Sí a Ángel Víctor Torres, que se convirtió minutos después en el primer presidente socialista del Archipiélago tras 26 años de gobiernos nacionalistas desde que Jerónimo Saavedra salió de la Presidencia de Canarias en 1993.