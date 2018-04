Ángel Víctor Torres ofrece "la mano tendida, pero con firmeza" del PSC para llegar a acuerdos con otros partidos

El secretario general del PSC, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido este sábado "la mano tendida, pero con firmeza" para llegar a acuerdos con otros partidos "nunca pasando por encima del PSC", al tiempo que ha pedido a los miembros de su formación "evitar los conflictos innecesarios".



De esta manera se pronunció el máximo dirigente de los socialistas canarios en la intervención con la que se inició la primera reunión del comité regional del PSC desde que asumió el liderazgo de la formación.



Ángel Víctor Torres subrayó en su discurso que el PSC tiene ahora "normalidad orgánica" después de haber atravesado "situaciones diversas" en las Islas, que se han solucionado con procesos orgánicos "transparentes, claros, deportivos" que se han cerrado "con lealtad y generosidad".



"Se acabó el debate interno, ahora tenemos que ganar el externo", aseguró el líder socialista, quien auguró que se aproximan meses "muy intensos" y que traerán momentos "duros" porque el PSC ocupa de manera permanente espacios en los medios de comunicación y sus decisiones aparecen "como broncas o disputas internas", lo que atribuyó a informaciones "tendenciosas".



Pero la situación política en Canarias va a ser otra y va a cambiar "con o sin reforma electoral", añadió Torres, puesto que el PSC ocupa "un papel central y clave" y tiene unas perspectivas electorales por delante "que ponen nerviosos" al resto de partidos.



Afirmó que el PP tiene serias dificultades políticas y lo mismo le ocurre a CC, que intenta "arañar votos" uniéndose a partidos insularistas "en su desesperación", mientras que "la izquierda radical" lucha por mantener "lo que tiene" y los nacionalistas de izquierdas están "estancados".



Otras formaciones políticas sí tienen buenas perspectivas de entrar en el Parlamento de Canarias "pero con menos votos" que el PSC, añadió su secretario general, que emplazó a su partido a decidir qué proyecto quiere, en alusión a la posibilidad de llegar a puntos comunes con otras fuerzas.



"Esa es la clave" y por ello el PSC "tiende la mano" aunque pactar "no es sencillo" porque exige "empatía" para renunciar a postulados aparentemente inamovibles en aras del bien común, agregó Torres.



Indicó que a 48 horas de que se reúna la comisión parlamentaria que estudia la reforma electoral "estamos más cerca que nunca" de lograr este objetivo y el PSC está en disposición de "flexibilizar" su propuesta, pero siempre manteniendo su idea de una lista regional porque "no podemos ser parte del fracaso".



Por este motivo Ángel Víctor Torres se mostró dispuesto a buscar alternativas en las Cortes si en el Parlamento regional no prospera esta iniciativa.



El secretario general del PSC aseveró asimismo que asumirá "cargas y críticas" y aguantará "todos los ataques" que le suponga defender las propuestas que asuma el máximo órgano de los socialistas canarios, por lo que se mostró también dispuesto a "sufrir en soledad" y seguir soportando "estoicamente" las críticas.



Al respecto, recordó las vicisitudes en torno a la renovación de los órganos que dependen del Parlamento de Canarias y enfatizó su llamamiento a trabajar "desde la unión" puesto que el PSC, aseguró, nunca será un partido "mimado" ya que es "libre".



"No nos resquebrajarán los ataques" hacia la que es hoy la primera fuerza política de Canarias, aseguró Torres, quien insistió en apelar a un ejercicio de responsabilidad para debatir las cuestiones del partido "en casa".



Hace falta una Canarias distinta y la responsabilidad para ello está en el PSC, continuó su secretario general, quien aseguró que quiere levantar "la moral" del partido y también "levantar de la mochila" del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, "la Play Station para meter en la mochila los problemas" del Archipiélago.



"Hay por delante una ardua tarea en la que hay tener muy clara una cosa, la de entregar el partido al objetivo de lograr la Presidencia del Gobierno regional en las elecciones autonómicas de 2019", advirtió Ángel Víctor Torres, quien pidió evitar los conflictos innecesarios en la formación y hacer las cosas "como se merecen".