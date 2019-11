Antona pide al PSOE que "huya" de los independentistas y a CC que no sea "cómplice"

El senador por la Comunidad Autónoma Asier Antona, del PP, ha pedido este miércoles a Pedro Sánchez que huya de un gobierno hipotecado por el apoyo de independentistas, Bildu y Podemos, y a Coalición Canaria (CC) que no sea cómplice de un ejecutivo español formado con esas formaciones.



Tras acreditarse como senador, Asier Antona ha manifestado a Efe que su deseo es que la legislatura no sea fallida porque eso sería "malísimo" para España, y ha opinado que el socialista Pedro Sánchez se ha equivocado de compañeros de viaje pues indicó que debería haber elegido al PP.



El expresidente del PP canario ha declarado que un gobierno español formado con el apoyo de independentistas y populistas será "letal" para los intereses de Canarias, y ahí, ha añadido, CC tiene que "saber muy bien lo que se juega y no puede ser cómplice y apoyar o mirar para otro lado cuando sabe que será perjudicial" para las islas.



Por eso, Asier Antona ha pedido a la diputada electa de CC, Ana Oramas, que se pronuncie de "forma clara si se sentará a negociar con un gobierno en el que esté Podemos y que tenga el apoyo de los independentistas".



Ese gobierno, aseveró el senador, generará incertidumbre y desasosiego en la economía.



También dijo que Canarias se enfrentará en los próximos meses a cuatro desafíos, uno de los cuales es el brexit y los efectos que tendrán tanto en el turismo como en el sector primario y en el intercambio comercial, pero también debe afrontar la negociación del nuevo marco presupuestario de la Unión Europea.



Otros desafíos, prosiguió Asier Antona, son la consolidación de Canarias en el estatus de las regiones ultraperiféricas, y el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal (REF).



Asier Antona se refirió asimismo a la situación económica de las islas y manifestó que hay empresas que desde hace meses notan la desaceleración económica, y así, comentó, los despidos colectivos se han "disparado" más del 150 por ciento.



Sin embargo, indicó el senador, el proyecto de presupuesto autonómico elaborado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera, es "perjudicial y va en sentido contrario" a lo que necesita la situación económica.



De ese modo criticó que se prevea la subida de impuestos porque será "letal" , y abogó porque se bajen los impuestos porque aseguró que es sinónimo de creación de empleo.



Asier Antona también criticó al gobierno canario por "centralista" y por tener una actitud "intervencionista e invasiva", y como ejemplo dijo que "pretendía" quedarse con la recaudación del IGIC que corresponde a las corporaciones.



Ante la oposición de cabildos y ayuntamientos "quiso quedarse" con los fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias y "como también se lo han impedido" ahora "pretende reformar la ley del suelo pare recuperar competencias de las corporaciones locales e insulares.



Asier Antona también ha dicho que como senador por la Comunidad Autónoma se ha puesto en contacto con los presidentes de los siete cabildos para ponerse a su disposición para reclamar al Gobierno de España lo que ellos consideren.