Antonio Morales defiende que el Cabildo lidera la lucha contra los desequilibrios a los que somete a la isla el Gobierno canario

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha asegurado este viernes que la institución insular "ejerce el liderazgo de luchar contra los desequilibrios a los que el Gobierno de Canarias somete a la isla, al igual que el Ejecutivo canario hace frente al Estado".



Morales ha respondido así a preguntas de los periodistas a la afirmación hecha este jueves por el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, de que Gran Canaria carece de "liderazgo positivo".



El presidente del Cabildo se ha preguntado a qué se refirió exactamente el dirigente de la CCE y "a liderazgo respecto a qué".



"Me gustaría saber a qué liderazgo se refiere. ¿Al del Cabildo? No sé si se refiere al del Cabildo", ha asegurado Morales.



En caso de que se refiriese al liderazgo de una isla frente a las otras, Morales cree que Gran Canaria "ha mostrado liderazgo suficiente a lo largo de la historia, y en estos momentos, también".



Así, de cada diez empleos que se crean en Canarias, cinco son en Gran Canaria, de forma que en los últimos tres años se han creado 55.000 nuevos puestos de trabajo; 45.000 nuevas personas se han incorporado al mundo laboral, se han registrado 27.000 nuevos inscritos en la Seguridad Social y 1.566 empresas se han incorporado también a ella, ha dicho el presidente del Cabildo.



"No sé exactamente a qué se refiere con liderazgo. Si con ello se refiere a que los empresarios pongan los consejeros del Cabildo, está claro que aquí no", ha dicho Morales, quien considera que tampoco se trata de "gobernar para unos pocos mientras lo gente lo pasa mal".



Sin embargo, según el dirigente nacionalista, el Cabildo de Gran Canaria sí ejerce el liderazgo al "oponerse a aquello que hace daño al medioambiente y al territorio", para evitar "más hormigón en nuestro territorio", de la misma forma que se opone al gas en defensa de las energías renovables.



En cuanto a los ejemplos puestos por Manrique de Lara como trabas de la administración a nuevos proyectos, Morales ha dicho no sentirse aludido, ya que el puerto de Agaete o el Siam Park de Maspalomas, entre ellos, no dependen del Cabildo.



"Yo no me sentí aludido, el Cabildo ha demostrado suficiente liderazgo", ha insistido Morales, quien sí ha llamado la atención sobre "el elogio al Gobierno de Canarias" presente en el discurso del presidente de los empresarios grancanarios, algo que le parece "legítimo", ya que pueden agradecer "los servicios prestados por las instituciones públicas".



Sin embargo, ha recordado Morales, algo así llevó en 2003, al entonces presidente de la CCE, Antonio Rivero, a dimitir como consecuencia de las palabras que pronunció en favor del líder del PP, José Manuel Soria, durante su discurso en el almuerzo de Navidad.