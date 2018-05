Antonio Morales ve imposible una alianza entre Nueva Canarias y Coalición Canaria por sus "enormes diferencias"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha defendido este viernes que "no se dan las condiciones necesarias" para que su partido y Coalición Canaria unan fuerzas en una gran alianza nacionalista, porque tienen "enormes diferencias"



Morales ha reconocido que, a su juicio, "es importante que exista un nacionalismo fuerte y potente en Canarias", pero ha remarcado que CC y NC discrepan "en aspectos sociales, de control y administración del territorio, reforma electoral, energía" y, por tanto, él no cree que "exista posibilidad de acuerdo".



El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha hecho estos comentarios tras reunirse con su homólogo de Tenerife, Carlos Alonso, de CC, quien este viernes ha vuelto a abogar por la confluencia de todas las fuerzas nacionalistas, incluyendo a Unidos por Gran Canaria y la Agrupación Socialista Gomera.



El presidente grancanario coincide con Alonso en que a Canarias se la "escucha" cuando los nacionalistas tienen presencia, como que se ha demostrado en la negociación de los presupuestos generales del Estado. "Cuando es necesario el voto de los partidos nacionalistas es cuando se nos tiene en cuenta", ha abundado.



Sin embargo, Morales ha matizado que "una cosa" es que los dos partidos se pongan de acuerdo para defender en el Congreso y el Senado las demandas de Canarias y "otra es un acuerdo entre lo que platea NC y lo que defiende CC", que "se parecen muy poco", en su opinión.



El presidente del Cabildo de Tenerife no comparte esas reticencias de su colega grancanario, porque considera que "Canarias se merece un nacionalismo unido" y, por tanto, "hay que buscar los puntos en común".



"El momento ahora es histórico y tenemos muchas posibilidades de un mejor resultado electoral que sirva a la ciudadanía de Canarias y no a los intereses electorales de uno u otro partido", ha argumentado.



Para Alonso, "se ha demostrado que el trabajo coordinado en el Congreso entre Nueva Canarias y Coalición Canaria está dando frutos", ya que en "una política a nivel estatal que está muy bloqueada, los canarios han conseguido tener mejoras importantes e históricas en materias de REF, financiación de servicios públicos o en relación al Estatuto de Autonomía" que espera que "se puedan completar de aquí a final de año".



Según ha insistido, "hacer un esfuerzo para limitar nuestras diferencias y trabajar en lo que nos une sería positivo para Canarias".



"Somos más los que pensamos así, incluso en Nueva Canarias", ha apuntado Carlos Alonso, por lo que "tenemos que ver cómo resolver aquello que nos separa", que, a su juicio, "es poco".



Para el presidente tinerfeño, "cada isla puede tener su autonomía y definir su modelo de desarrollo, su estrategia singular y que funcione de manera armónica y sumemos todos".



Los representantes de ambos cabildos han expresado esta idea al ser cuestionados por los medios de comunicación en la presentación de la nueva edición de GastroCanarias, un encuentro que Alonso ha calificado de "un ejemplo positivo de que el trabajo conjunto en materia de gastronomía, agricultura y alimentación", y que es extrapolable "si se cultiva esa faceta de acuerdo".