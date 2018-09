Antonio Morales: "Respetamos el fallo, pero otra cosa es que esté de acuerdo"

El presidente del Cabildo y exalcalde de Agüimes, Antonio Morales (NC), ha dicho que "respeta y acata" la sentencia sobre un cobro indebido a una anciana en la residencia de mayores de Agüimes, pero que "otra cosa es que esté de acuerdo con este planteamiento".



El Ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria) deberá devolver 29.184 euros cobrados a una anciana de la residencia de mayores del municipio, en virtud de una sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.



Morales ha avanzado nada más ser cuestionado por este asunto que "ahora todo el mundo tratará sacar tajada de esta situación" y ha alegado que él mismo planteó hace un año, "cuando se puso sobre la mesa este tema", que se estaba ante "un cuestionamiento del procedimiento administrativo que había puesto en marcha el Consistorio y que un árbitro iba a dirimir si efectivamente era adecuado o no".



"Ante la pretensión de una de las partes interviene la Justicia y falla que el procedimiento que establecía el Consistorio no se ajusta a derecho", ha recordado el dirigente de Nueva Canarias.



Morales ha insistido en que el Ejecutivo canario no había elaborado la propuesta de copago y, por lo tanto, "que una residencia de carácter municipal no tenía porqué soportar a cargo del resto de los usuarios lo que el Gobierno establece que se tiene derecho" por la Ley de Dependencia.



"No solo lo defendía el grupo de gobierno del Ayuntamiento, sino sus servicios técnicos y económicos, siguiendo las ordenanzas municipales y el contrato que firma cada persona que entra en la residencia", ha especificado.



En esa línea, Antonio Morales ha planteado: "En una residencia de 60 plazas con la mitad de las personas con declaración de dependencia y no pagan ¿quién paga las plazas? ¿el Ayuntamiento? ¿el resto de los usuarios? ¿cerramos la residencia?".



"El Ayuntamiento planteaba que hay un contrato municipal -no es del Cabildo ni del Gobierno autónomo- y por tanto alguien tiene que pagar. Si declaro a una persona dependiente ¿quién paga lo que cuesta su plaza? Bueno ese era el cuestionamiento de los servicios jurídicos y económicos y eso fue lo que dijimos, pero un árbitro dice que eso no se ajusta a derecho pues devolvemos y ya está", ha añadido.



El dirigente nacionalista ha reiterado que "hay un cuestionamiento dentro del derecho administrativo y no hay más que cumplir con lo que dice el árbitro que, en este caso, es el juez".



Sobre que hay partidos en el Cabildo que ya piden su dimisión, Morales ha dicho que "cada uno allá con sus responsabilidades", porque la suya es "de gestor público, de intentar defender el interés general y lo he hecho siempre".



"Y en este caso también, aunque a mí no me corresponde, sino al regidor de Agüimes (Óscar Hernández, NC), porque todo este proceso se produce habiendo dejado yo la Alcaldía en el 2016, cuando se establece la supresión de la ordenanza municipal", ha concretado.



Morales ha asegurado que no tiene problemas en hablar de este asunto porque, en absoluto, esconde "nada" ni tiene "nada que ocultar" y, por lo tanto, entiende que "ante una situación puramente administrativa un árbitro dice que hay que retrotraer el proceso y que se debe devolver, pues se devuelve y ya está, ningún tipo de problemas".