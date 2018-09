Asier Antona: "No tenemos ningún pacto con CC, nada nos obliga a aprobarles nada"

El presidente de PP en Canarias, Asier Antona, ha anunciado que su partido entra ya formalmente en periodo electoral y ha pedido a sus cuadros que comiencen a "marcarle el paso" al Gobierno de Fernando Clavijo, con el que dice que no tiene ningún compromiso que le obligue a nada.



"No tenemos ningún pacto con Coalición Canaria y nada nos obliga a aprobarle ninguna ley, ni tampoco el presupuesto. Vamos a ser muy exigentes", ha señalado en rueda de prensa Antona.



ha hecho estas declaraciones antes de reunir a la dirección autonómica de su partido para analizar la situación de la comunidad autónoma al inicio del nuevo curso político y tomar algunas decisiones relevantes, como la de pedir al presidente de su Comité Electoral, Gabriel Mato, que ponga ya en marcha el proceso de confección de las candidaturas para los comicios regionales y locales de 2019.



"El PP está ya en clave electoral", ha señalado con claridad Asier Antona, que, en cambio, no ha querido pronunciarse sobre si se postulará o no como candidato a presidente de Canarias, más allá de reiterar que, desde que se afilió, ha estado "siempre a disposición del partido".



El dirigente popular también ha anunciado al Comité de Dirección del PP canario que va a crear "cinco o seis" grupos de trabajo para que el partido prepare propuestas en materias como la situación económica, la sanidad, las políticas sociales, el turismo y la política territorial y las reformas del Estatuto de Autonomía y el sistema electoral del archipiélago.



Esos grupos de trabajo, ha enfatizado Antona, "están no solo para salir al paso" de la actualidad en la comunidad autónoma, sino para "marcar el paso al Gobierno de Canarias".



Antona sostiene que este es un momento delicado para las islas, porque con el Gobierno de Mariano Rajoy estuvieron "en el centro de la agenda política", pero eso ha cambiado con Pedro Sánchez.



A su juicio, el PSOE ha primado en su regreso a La Moncloa las alianzas con "radicales, independentistas y populistas" y eso "perjudica a Canarias", porque introduce "acuerdos bilaterales" con algunas comunidades autónomas, como Cataluña, que pueden "romper el principio de solidaridad".



Asier Antona ha confirmado que el presidente nacional de su partido, Pablo Casado, se va a reunir esta semana en Madrid con Clavijo para hablar de estos asuntos y de la llamada "Agenda Canaria" y el día 14 de septiembre estará tanto en Tenerife como en Gran Canaria para abrir el curso político.



Al respecto, ha precisado que el encuentro de Casado con Clavijo se inscribe en una serie de reuniones que el líder de los populares va a mantener con "formaciones minoritarias", como Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Aragonés, en una iniciativa que él cree "altamente positiva".



En cuanto a la actividad política canaria, Antona ha remarcado que el PP "no va a firmar ningún cheque en blanco" al Gobierno de Canarias ni al CC cuando se debatan los presupuestos autonómicos de 2019.



"Vamos a mantener una actitud absolutamente dura con los presupuestos. No nos vamos a conformar con el borrador que nos presenten", ha añadido.