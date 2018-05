Asier Antona acusa a Coalición Canaria de no tener una estrategia contra la pobreza a pesar de que existen recursos económicos

El presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, ha afirmado este lunes que el Gobierno del Archipiélago, de Coalición Canaria (CC), "no tiene una estrategia clara de lucha contra la pobreza", un problema que, por esa razón, el Ejecutivo no está afrontando como debiera pese a contar con dinero para hacerlo, ha dicho.



"Recursos económicos hay, porque el Gobierno de España también está aportando", ha sostenido Antona, que ha opinado que, sin embargo, no se está actuando con acierto en esa materia porque "lo primero que hay que hacer es diseñar una estrategia clara, de diagnóstico y también de los objetivos a conseguir", algo que, según él, no ha hecho el Ejecutivo de CC.



Por ello, "lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es, primero, escuchar al tercer sector", recabando el parecer de los profesionales y las organizaciones que trabajan en los servicios sociales, ha sentenciado.



El líder del PP ha hecho estas declaraciones precisamente antes de participar en una reunión de dirigentes de su partido con representantes de esas organizaciones.



A ellos han querido los populares "mostrarles su apoyo pero, también, decirles por dónde van encaminadas las enmiendas que el PP, en materia de política social, va a presentar" ante el debate del proyecto de Ley de Servicios Sociales promovido por el Gobierno de Canarias.



Una ley que Antona ha reclamado, en primer lugar, que se ponga en marcha acompañada de una dotación económica que permita costear las medidas que prevea.



Pues "de nada sirve tener una ley, adquirir nuevos derechos, si, al final, eso no va respaldado por una partida presupuestaria suficiente", ha argumentado.



El presidente regional de los populares ha subrayado esa necesidad de que haya bastante dinero para financiar los servicios sociales desde la opinión de que el que existe en la actualidad es insuficiente.



Razón por la cual "nosotros hemos dicho que es importante que el Gobierno de canarias incremente en 400 millones de euros las partidas que actualmente destina, pasando de los 396 millones de euros que actualmente se destinan a políticas sociales a 800 millones", ha detallado.



Agregando que "esto significa que, en los próximos tres años, el Gobierno de Canarias tiene que ir acercándose al 10% del presupuesto de la Comunidad Autónoma para que pueda respaldar las políticas que, en materia social, nos parecen fundamentales".



Políticas como, por ejemplo, definir "una nueva Prestación Canaria de Inserción", algo que ha dicho que es preciso para que ese instrumento "consiga realmente su objetivo", pues hasta ahora no lo ha hecho, y poner en marcha "un nuevo Plan de Infancia y de Familia", necesario, según ha sostenido, "ante los últimos datos de pobreza infantil que hemos conocido".