Asier Antona estima que el caso Grúas "tiene que regresar al Juzgado de Instrucción" lagunero

El líder del Partido Popular en Canarias, Asier Antona , ha opinado este miércoles que el "caso Grúas" sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de La Laguna cuando era alcalde el presidente autonómico Fernando Clavijo "tiene que regresar al Juzgado de Instrucción" que lo inició en esa ciudad.

"Yo entiendo que tiene que regresar el caso al Juzgado de instrucción", en la medida en que "ya entró en vigor, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo Estatuto de Autonomía, y una de sus disposiciones es la pérdida de aforamientos", ha afirmado Antona .



El dirigente popular ha recordado que el "caso Grúas" sigue siendo actualmente competencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al que fue trasladado precisamente por el hecho de que Clavijo, de Coalición Canaria, tenía la condición de aforado.

Sin embargo, esa circunstancia ha cambiado ahora, porque "lo que está claro, y es un tema evidente, es que ya se ha publicado el Estatuto de Autonomía en el BOE y ahí se recoge la pérdida de aforamiento de los diputados", ha destacado Antona , que ha añadido que entiende que la vuelta del asunto al juzgado ordinario es lo que corresponde "a partir de aquí".

No obstante, ha matizado: "Ahora, no me correspondé a mí, le corresponde, en todo caso, a los expertos que tienen que tomar esa determinación" decidir qué hacer, entre los que figura, "primero, el TSJC, que tiene que emitir un informe en ese sentido" y también a la Fiscalía.