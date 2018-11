Asier Antona, sobre el caso Grúas: "Ni el político puede usar toga ni el juez debatir en el parlamento"

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, ha insistido en pedir a los partidos respeto a los tribunales en relación al desarrollo del caso Grúas en aplicación del principio de separación de poderes, por el que "ni los políticos se pueden poner una toga ni los jueces pueden estar en un debate parlamentario".



"Por tanto, respetemos cada uno el campo de actuación que tenemos", ha sentenciado Antona a preguntas de periodistas sobre el ambiente "enturbiado" que se ha generado en torno al caso Grúas, que investiga presuntos actos corruptos en el Ayuntamiento de La Laguna cuando era su alcalde el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de CC.



Un asunto sobre el que ha instado a los partidos a no pronunciarse en tanto la Justicia no haya fallado al respecto porque, "como enturbiado que está, yo creo que, al final, no aportamos nada" opinando sobre el proceder de magistrados o fiscales.



En lugar de ello, "hay que hacer lo que siempre hemos dicho, que es mantener el respeto escrupuloso a los tiempos, a los procesos y a los procedimientos de la Administración de Justicia", ha sostenido el líder popular, que ha querido enviar este mensaje tanto al interrogarle sobre la postura de quienes desde CC han cuestionado el trabajo de la Fiscalía como quienes desde Cs han apuntado ya a que podrían pedir la dimisión de Clavijo.



Y ha añadido: "Desde ese respeto, siempre vamos a defender este Estado de Derecho que tenemos y también la separación de poderes, que yo pienso que es fundamental".



Asier Antona ha hecho estas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha participado en un foro organizado por su partido para debatir sobre el estado de la sanidad en las islas y ha atendido en un receso a los medios de comunicación junto a su secretaria general, Australia Navarro.