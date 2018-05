Augusto Hidalgo: "Las Palmas de Gran Canaria puede mirar de igual a igual a grandes ciudades europeas"

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha alabado este lunes la situación actual de la capital isleña, que le permite "mirar cara a cara, de igual a igual, a otras grandes ciudades europeas", según ha asegurado.



Mejoras introducidas en la gestión económica de su Ayuntamiento, que se ha convertido en "el más saneado de España entre las grandes ciudades" tras "dejar a cero la deuda financiera" que había al inicio de este mandato y que han conseguido rebajar de casi 50 a solo 23 días el periodo medio de pago a proveedores, son algunos factores que, según Hidalgo, han mejorado la posición del municipio.



La ciudad, además, ha experimentado "una importante transformación urbana auspiciada por el Ayuntamiento", a través de más de doscientas obras que ha promovido en los últimos años, ha destacado el alcalde en una intervención en el foro que organiza el diario Canarias 7, donde ha ofrecido una conferencia sobre su visión del futuro de la ciudad.



Un futuro en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabajará por atraer nuevas inversiones a la capital isleña para impulsar su desarrollo, empleando como herramienta de captación de empresas un novedoso "cuaderno de venta de la ciudad".



Ese documento se ha elaborado con la colaboración de la consultora Deloitte y ha sido presentado hoy que el primer edil "por primera vez en Canarias", tras haberlo dado a conocer inicialmente hace unas semanas en un encuentro con operadores económicos europeos convocado en Bruselas.



La iniciativa se enmarca en el propósito de "contar al mundo que nuestra ciudad es un lugar ideal para invertir", ha explicado Hidalgo, que ha precisado que algunos de sus atractivos son las ventajas fiscales que existen, en general, en todo el archipiélago en relación al resto del territorio europeo, pero a ellos se añaden otros singulares de la capital.



Como ejemplos de ello ha aludido a distintos proyectos y medidas que se han ideado desde la intención de configurar "una ciudad a escala humana", como las ayudas sociales que han posibilitado disminuir la "brecha social" entre vecinos ricos y pobres, que persiste pero "ya no es un abismo insalvable" como ocurría al comienzo de este mandato, según ha sostenido.



Ha agregado que, de hecho, ahora en materia de desigualdad social "las cifras invitan al optimismo. Moderado, sí, pero esperanzador".



Otro aspecto en el que cree que se ha mejorado durante su etapa al frente del Ayuntamiento ha sido el estado del negocio turístico, que se encuentra en "el momento más brillante de la última década", como prueban los aumentos de visitantes de los últimos ejercicios, los proyectos de nuevos hoteles que están en marcha, que superan la decena, y la circunstancia de que la localidad es "el tercer destino de cruceros de España, y el primero en temporada de invierno", ha afirmado.



Y, cuestionado sobre qué efectos cree que podría tener sobre el sector el auge del alquiler vacacional, ha opinado que "habrá que estar atento" a cómo evoluciona esa actividad y sus consecuencias, sobre todo por la posibilidad de que genere entre la población turismofobia, algo que "sería un grave error".



No obstante, ha subrayado que la turismofobia no existe en la ciudad, como demuestra, a su entender, el hecho de que el pasado sábado, cuando se convocaron manifestaciones contra el alquiler vacacional en distintas localidades de España, en la capital grancaaria solo hubo "una pequeña movilización" con medio centenar de asistentes.



No tan tranquilo se ha mostrado el alcalde, sin embargo, al referirse a la situación de la movilidad, pues, aun alabando las perspectivas de mejora futura que ofrecen el proyecto de la MetroGuagua, ya en marcha, y el de acondicionar una red ciclista de unos 30 kilómetros, ha reconocido que la cantidad de coches que existe es "un dato que puede considerarse incluso preocupante".



Puesto que hay una proporción de 700 coches por cada 1.000 habitantes, "cuando la media europea es de menos de 500", ha argumentado.



No obstante, el alcalde lo ha achacado a que Las Palmas de Gran Canaria es "una ciudad donde siempre se ha dado prioridad al coche" y, desde ese planteamiento, ha insistido en confiar en que las nuevas opciones que tendrán los ciudadanos en el futuro contribuyan a cambiar esa realidad.

Augusto Hidalgo garantiza el diálogo con Cardona en las relaciones puerto-ciudad Hidalgo también ha señalado este lunes que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona (PP), puede contar con su colaboración y diálogo, aunque considere que su nombramiento haya sido un "error". Al ser preguntado sobre este asunto, e l alcalde ha reiterado que cree equivocado sustituir al socialista Luis Ibarra por Juan José Cardona al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas "a un año de las elecciones" de mayo de 2019, que pueden llevar a cambiar de presidente de la entidad otra vez. Hidalgo ha aclarado, en todo caso, que el relevo de Ibarra por Cardona no obstaculizará el diálogo entre Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, entre los que ha precisado que se mantendrán las "relaciones institucionales". Ese diálogo, de hecho, está, según ha argumentado el alcalde, "garantizado por la necesidad que tienen la ciudad y el puerto de entenderse". "Tanto por los proyectos que están en marcha como por los que se van a presentar", ha apostillado Augusto Hidalgo.