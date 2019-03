Australia Navarro (PP) dice que este 8M "está politizado y es partidista"

La secretaria general del PP de Canarias y portavoz el Parlamento, Australia Navarro, ha explicado que su partido no secunda el manifiesto feminista con el que este viernes se celebrará el Día Internacional de la Mujer porque considera que "está politizado y es "totalmente partidista".



Navarro ha coincidido con la dirección nacional de su partido, que este miércoles envió un comunicado anunciando que no participará en la huelga del 8M.



La dirigente del PP canario ha denunciado también "el uso que se está haciendo por parte de la izquierda radical de un día que es de todas, sintiéndonos enfrentadas con nuestros compañeros varones, e incluso entre las mujeres por razones de ideología".



"Ningún compañero o compañera ha comunicado aún que vaya a hacer huelga", ha asegurado la portavoz del PP en el Parlamento autonómico, quien ha destacado que "en el partido no se le ha prohibido a nadie que acuda a la huelga si lo considera oportuno".



La dirigente popular ha asegurado "defender la seguridad de todas las mujeres y la igualdad de oportunidades", pero ha opinado que "debe hacerse de la mano de los hombres y de todas las mujeres, con independencia de la ideología".