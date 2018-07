Baleares y Canarias harán encuentros para reforzar la calidad en la formación hotelera

Los gobiernos de Canarias y Baleares celebrarán dos encuentros monográficos sobre la prevención de riesgos laborales y la formación de los recursos humanos en hostelería, de forma que ambas comunidades abanderen el liderazgo de la calidad en este sector.



Este es uno de los acuerdos alcanzados este martes en la reunión que han celebrado en la capital tinerfeña la consejera canaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, y el conseller de Trabajo, Comercio e Industria de Baleares , Iago Negueruela, que ya habían celebrado un primer encuentro en febrero en Mallorca.



Asimismo este martes se ha decidido, junto a los representantes empresariales y sindicales, relanzar la mesa técnica en materia de enfermedades profesionales impulsada por el Estado y la implantación de la guía de tiempos de trabajo redactada por Canarias para el sector.



Los consejeros autonómicos han evaluado junto a representantes empresariales y sindicales los avances alcanzados por cada comunidad en cuanto a la mejora de las condiciones laborales en la hostelería y Cristina Valido recordó que se trata de combatir la precariedad en el sector y buscar la excelencia.



El objetivo que se han fijado este martes ambos consejeros es el de celebrar dos próximos encuentros bilaterales antes de que acabe el año en cada uno de los archipiélagos para seguir debatiendo la prevención de riesgos laborales por un lado, y por otro analizar cómo se realiza la formación en hostelería, en qué se puede innovar y mejorar y contar con las herramientas adecuadas para tener un personal más cualificado.



El conseller Iago Negueruela recordó que el Gobierno central se ha comprometido además a convocar cuanto antes una mesa para debatir la calidad del empleo el sector y en concreto, examinar cuestiones como las patologías que afectan a miles de trabajadores, como las camareras de piso.



Negueruela señaló que Canarias ha sido pionera en presentar el documento para analizar las cargas de trabajo en el sector de la hostelería "con profundidad técnica" y que será utilizado como partida para elaborar la guía de referencia en este ámbito en el conjunto del Estado.



También Canarias y Baleares quieren que en colaboración con el Ejecutivo central, patronales y sindicatos se regule lo relativo a la externalización de servicios en el sector por la vía del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, añadió el conseller.



Al respecto, precisó que hay empresas "multiservicios" que además de poder incentivar la precariedad laboral pueden entrar en competencia desleal con el resto.



"Hay comunidades autónomas que pueden abanderar los sectores industriales y en el caso de Canarias y Baleares lo hacen en el turístico, pero debe hacerse no en función de la cantidad sino fundamentalmente de la calidad en el empleo y de la formación de sus trabajadores", subrayó Negueruela.



Esta coordinación entre ambas comunidades autónomas es un reflejo de cómo también el conjunto del Estado se ve beneficiado de los ingresos turísticos que ambas generan y por lo tanto, de la aportación de esta actividad al PIB español, indicó el conseller.



La titular canaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, coincidió asimismo en que ambos archipiélagos quieren hacer de sus territorios "una marca vinculada a la calidad" y la excelencia en el sector.



Preguntada por el inicio de la negociación para actualizar el convenio colectivo en el sector de la hostelería en Santa Cruz de Tenerife, Valido respondió que el papel del Gobierno de Canarias es el de estar "vigilante" para que el ambiente sea el adecuado y no haya rupturas pero, precisó, este ámbito corresponde a un encuentro entre patronal y sindicatos.



"No vamos a meternos donde no es nuestro espacio, sino a participar con las cartas que da el juego, que son las de vigilar que el ambiente dela negociación colectiva sea el adecuado", reiteró la titular de Empleo.



Al respecto su homólogo de Baleares señaló que en este apartado los gobiernos autonómicos pueden ayudar como "facilitadores" de acuerdos y fomentar un buen clima de entendimiento, siempre con la consideración de que quienes intervienen en la negociación colectiva son empresarios y sindicatos.