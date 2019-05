Borrell (PSOE): "La ciudadanía ha de ser consciente de que Europa no se hace sola"

El ministro de Asuntos Exteriores y candidato del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha reclamado este martes la movilización de los ciudadanos para frenar el avance de la extrema derecha y les ha pedido que sean conscientes de que Europa "no se hace sola".



Borrell ha participado este martes en Fuerteventura en un acto socialista acompañado de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, además de los candidatos al Cabildo, Parlamento por la isla y los ayuntamientos.



El ministro socialista ha manifestado a la prensa la importancia de "venir a Canarias a hablar de Europa", ha recordado que el archipiélago es "muy importante como región ultraperiférica" y ha puesto como ejemplo el principal motor económico: el turismo, donde "si no fuera porque estamos en Europa todo sería mucho más difícil".



Borrell ha apostado por la necesidad de que la campaña de las elecciones europeas sea "pedagógica y explicativa para que todos entiendan la importancia que tienen estas elecciones y participen en ellas".



El cabeza de lista del PSOE al Parlamento de Estrasburgo ha planteado en Fuerteventura un mapa donde Europa está "más contestada que nunca", con más enemigos y con mucha gente simpatizando con "los partidos xenófobos y nacionalpopulistas que quieren echar marcha atrás y desmontar lo que se ha hecho en estos años".



"Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que Europa no se hace sola y de que, si la gente no se moviliza, los partidos de extrema derecha, que están en contra de la idea de Europa, sacaránn una mayoría relativa podrían poner la cosa difícil", por lo que "hay que movilizarse", ha insistido.



El ministro de Asuntos Exteriores también se ha referido a la situación de Venezuela y ha explicado a la prensa que mañana aterrizará en Caracas una delegación de la Unión Europea, "de la que formará parte, si no hay inconvenientes de última hora, el secretario de Estado del Ministerio de Exteriores para explorar las posibilidades de que se produzcan los contactos necesarios para celebrar elecciones presidenciales"



A su juicio, una convocatoria de elecciones, a través de la vía pacífica y democrática, "sería la única solución posible" a la situación que vive el país suramericano.