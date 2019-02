Bravo de Laguna defiende su alianza electoral con CC: "Gran Canaria debe huir del aislamiento político actual"

El candidato al Cabildo de Gran Canaria de la alianza electoral CC y Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, cree que "Gran Canaria tiene que huir del aislamiento político" en que se ha sumido en los últimos años" y reclamar mayor protagonismo.



La isla debe "recuperar el lugar que le corresponde en la comunidad autónoma, en positivo, y colaborar al desarrollo y al progreso", por eso, la alianza electoral formada por CC y Unidos por Gran Canaria "ha apostado por el sí, por ir juntos por Gran Canaria, por sumar, por multiplicar, no por restar o dividir", ha considerado el candidato.



Considera que Gran Canaria debe ser "la isla del sí, de la sonrisa, del corazón amarillo, que mira en positivo el futuro".



Bravo de Laguna ha reconocido que en su anterior etapa política fue crítico con CC en cuestiones como la moratoria turística, que impedía a Gran Canaria construir hoteles de cuatro y cinco estrellas, o con motivo de la prefinanciación de la cuarta fase de la carretera de La Aldea, entre otras cuestiones, "pero al final se consiguieron cosas".



Actualmente, la situación es diferente, pues depende del talante de las personas, y "he encontrado en Fernando Clavijo, en Pablo Rodríguez y en otras personas de CC una actitud más positiva hacia Gran Canaria", ha estimado Bravo de Laguna.



También ha criticado "el caciquismo, el favorecer a unos municipios sí y a otros no en función del color político" que desarrolla el actual grupo de gobierno en la corporación insular,



A su juicio, el caso Amurga, un "expediente que tiene muchas sombras" y "políticamente tiene muy mala pinta", es una muestra de la política que ha desarrollado el Cabildo de Gran Canaria en la última legislatura y debe cambiar.



El candidato de CC-Unidos por Gran Canaria al Parlamento de Canarias por esa isla Pablo Rodríguez cree que ofrecen "una alternativa real" frente al gobierno de la isla actual, caracterizado por la negativa a numerosos proyectos, además de escándalos.



En los últimos años, Gran Canaria ofrece los peores indicadores de desempleo, exclusión social y parálisis económica, algo que es imprescindible revertir, según Rodríguez.



Igualmente, la candidata de la coalición electoral a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Nardy Barrios, ha destacado la valía y la larga trayectoria política de Bravo de Laguna.



En caso de que ambos sean elegidos en las próximas elecciones, tanto Las Palmas de Gran Canaria como Gran Canaria "se colocarán en el lugar que les corresponde" tras haber perdido peso político, económico y social.



El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha asistido a la presentación de la candidatura de Bravo de Laguna, cree que esta "ha despertado muchísima ilusión".



Para Clavijo "otra isla es posible, otra forma de hacer las cosas, se puede construir Canarias desde la unión, desde la solidaridad, desde el trabajo, desde el respeto, desde la lealtad institucional", y no dejar que "Gran Canaria pierda el tren porque continuamente lo que se busca es la división, el enfrentamiento, en definitiva, una Gran Canaria triste".



Se ha mostrado convencido de que la alianza electoral que forman CC y Unidos por Gran Canaria recibirá el apoyo de los ciudadanos, pues, a pesar de aunar distintas sensibilidades, anteponen el interés general de Canarias y de Gran Canaria por encima de cualquier cosa.