CC, PNC y AHI piden que el Gobierno revalorice las pensiones mediante un Decreto Ley

El Grupo Nacionalista Canario ha presentado este lunes, 30 de diciembre, una proposición no de ley (PNL) en la que plantea la necesidad de que el Gobierno de España apruebe un Decreto ley para la revalorización de las pensiones públicas.



El grupo nacionalista ha informado en un comunicado su sorpresa ante el anuncio del Gobierno en funciones de que las pensiones no se verán revalorizadas el 1 de enero de 2020.



Los nacionalistas consideran que se han adoptado medidas restrictivas con la reciente aprobación del Real Decreto-Ley de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.



Este Real Decreto-Ley congela las pensiones de Seguridad Social, las de Clases Pasivas del Estado, las causadas al amparo de la legislación especial de guerra y otras prestaciones públicas estatales, según ha señalado el Grupo Nacionalista Canario.



Así, estas pensiones mantendrán el mismo importe que tengan reconocido a 31 de diciembre de 2019, manteniéndose asimismo las cuantías de pensiones y prestaciones.



El grupo nacionalista opina en su escrito que no cabe alegar por parte del Gobierno el hecho de que esté en funciones o la inexistencia de presupuestos generales para 2020.



Asimismo, los nacionalistas han explicado que existen precedentes de revalorización mediante Decreto-Ley, al margen de la ley presupuestaria y en ausencia de la misma.



La revalorización de las pensiones públicas para el año 2019 se llevó a cabo por el Real Decreto-Ley de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Presentamos a instancias de @socorrobeato una PNL para que el Estado revalorice las #pensiones públicas mediante Decreto Ley. Alegar que está en funciones es solo una excusa, aquí te explicamos por qué👇 https://t.co/p8xN3SKMaW — gnacionalistacanario (@gnacionalista) December 30, 2019