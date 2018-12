CC, PP y ASG sacan adelante los presupuestos con el agradecimiento de Nueva Canarias por llegar a acuerdos parciales

El proyecto de presupuestos de Canarias para 2019 ha quedado este jueves listo para su debate final en el pleno del Parlamento regional de la próxima semana, con el pacto entre CC, PP y ASG y la oposición de PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC), si bien este último partido ha percibido "otro espíritu" y ha agradecido el "esfuerzo" por llegar a algunos acuerdos parciales que no alteran su desacuerdo global.



"Si este hubiera sido el espíritu desde el primer año, quizás la legislatura habría tenido otros derroteros", manifestó el diputado de Nueva Canarias Luis Campos en el debate de las cuentas en la comisión que ha dictaminado los presupuestos para su debate final el 19 de diciembre.



En total se han debatido 677 enmiendas parciales y el dictamen de la comisión incorpora las 153 enmiendas presentadas por los grupos que respaldan el presupuesto del Gobierno, así como en torno a treinta de la oposición.



Los representantes de CC-PNC José Miguel Ruano y Elena Luis han afirmado que los presupuestos pretenden el bienestar de la sociedad canaria y dar prioridad a los servicios públicos.



José Estalella, del PP, ha puesto el acento en la responsabilidad de su partido para dar estabilidad política y en la rebaja fiscal que permitirá que ciudadanos y empresas tengan más dinero disponible para decidir en qué lo emplean.



Melodie Mendoza, de ASG, ha destacado los puntos conseguidos por su partido en el pacto presupuestario, entre ellos las mejoras para el colectivo de aprobados sin plaza en las oposiciones, las subvenciones al combustible en La Palma, El Hierro y La Gomera y las inversiones para actuaciones en esta última isla.



Por el contrario, el representante del PSOE, Iñaki Álvaro Lavandera, ha denunciado que este presupuesto, que alcanza casi los 9.000 millones de euros, perpetúa un modelo económico que ha producido altos niveles de desempleo, riesgo de pobreza para el 40% de la población, salarios bajos, largas listas de espera sanitarias, problemas educativos, escasa cobertura en dependencia y un modelo productivo poco diversificado.



Se nutre a la sanidad privada a costa de la pública, se ignora la educación pública para los niños de hasta tres años, se rechaza complementar las pensiones contributivas más bajas, se renuncia a la cohesión social y se cronifica la desigualdad, a la vez que se da prioridad a "carreteras, miradores y rotondas" y se abona el clientelismo, afirmó.



Manuel Marrero, de Podemos, denunció unos presupuestos en los que se produce "una rebaja de impuestos indiscriminada" que deja sin financiación o con fondos insuficientes la renta social garantizada, la prestación canaria de inserción, la dependencia, la educación, la sanidad pública y la red de atención temprana.



La diputada de Nueva Canarias Esther González también fue muy crítica con unas rebajas fiscales "irresponsables" que no van a suponer ningún alivio perceptible para las familias pero que van a restar 215 millones de euros a los servicios públicos esenciales que necesitan esas mismas familias.



Algunas de las enmiendas de Nueva Canarias que no fueron admitidas estaban orientadas a recuperar esos ingresos para destinarlos a la lucha contra la pobreza (45 millones de euros), la sanidad pública (85 millones), la educación (60 millones), la vivienda (25 millones), la prestación canaria de inserción (18 millones) o el sanemamiento y control de vertidos (50 millones), explicó González.