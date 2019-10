CC afirma que solo habrá acuerdo sobre la RTVC si se garantiza la gestión pública de informativos

El comité permanente de CC-PNC ha señalado este lunes que no aceptará acuerdo alguno sobre la Televisión Canaria que no incluya la gestión pública de los servicios informativos, y ha añadido que cualquier cambio en su dirección pasa por garantizar la pluralidad de la junta de control.



En un comunicado de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) se indica que la solución de nombrar por un tiempo determinado a un administrador único fue una medida de urgencia para dar respuesta “a una situación sobrevenida”.



Por ello, añade, en estos momentos, “no cabe otra solución que no sea la de dar respuesta total a las necesidades de la TVC”.



Es decir, el comité permanente de CC-PNC entiende que cualquier acuerdo político sobre la TVC debe pasar por la aprobación de un mandato marco tal y como establece la Ley 6/2018 de 28 de diciembre y por la constitución de una junta de control “plural” constituida por profesionales independientes y de reconocido prestigio.



José Carlos Naranjo Sinte fue designado administrador único de RTVC en junio de 2018 en sustitución de Santiago Negrín, que dimitió tras una tormentosa gestión del concurso para los servicios informativos de Televisión Canaria y la confirmación de numerosas irregularidades. El mandato debió expirar en diciembre de 2018, pero la coyuntura política de la nacionalidad lo ha extendido hasta la fecha, lo que ha provocado una larga situación de interinidad que está perjudicando gravemente el funcionamiento de los dos medios públicos, especialmente la televisión, por la imposibilidad de realizar una gestión distinta a la renovación de los contratos para la parrilla de programación.