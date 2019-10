CC critica la subida de impuestos y acusa a Torres de salvar su programa "a costa del bolsillo" de los canarios

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha hecho este jueves una primera valoración sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020 que el Gobierno de Canarias presentó este miércoles y que recogen importantes aumentos en las partidas de Sanidad, Educación, Vivienda, Cambio Climático, Dependencia o i+D+I, entre otras.

En opinión de Barragán, el presupuesto es "sorprendente y contradictorio" ya que el Ejecutivo reconoce la inestabilidad global económica y política "y en vez de dinamizar la economía detrae el consumo con una subida de impuestos".

Según ha expresado, "un presupuesto prudente sería un presupuesto adaptado y modulado a la realidad, pero el Gobierno del cuatripartito se ha empeñado en ignorar la situación económica y sacar el programa a costa del bolsillo de todos los canarios".

El Gobierno de Torres ha anunciado que devuelve el IGIC al 7%, después de que CC lo bajara al 6,5% poco antes de las elecciones autonómicas, lo que fue tachado por los partidos que hoy forman el Gobierno regional de medida "electoralista" y que supuso, según cálculos del actual Ejecutivo, la pérdida de unos 190 millones de euros en las arcas públicas.

En una nota, Barragán apunta que el Gobierno "no se puede justificar en que se va a producir la subida impositiva de las rentas más altas, porque esos ingresos no resultan significativos y no se podrán contabilizar hasta el 2021, porque se integran en el IRPF del año próximo".

Asimismo, le "preocupa" el incremento de la cuantía destinada al pago deuda pública, algo "sorprendente porque Canarias siempre ha sido una comunidad cumplidora y sin grandes deudas". El portavoz del Grupo Nacionalista Canario critica las cuentas, que amplían las partidas destinadas a asuntos sociales, pese a que las islas ostentan desde hace años unos niveles de pobreza y exclusión social de los más elevados de todo el país, según indican distintos informes.

Por otra parte, indica que los incrementos en las partidas de Educación y Sanidad corresponden a medidas adoptadas por el Gobierno anterior, en relación a la jornada laboral del personal de esas áreas, "que hay que presupuestarlas como lo hubiera hecho cualquier Gobierno".

Según Barragán, "estos presupuestos no son novedosos sino, bien al contrario, transmiten la idea de un Gobierno estancado y complaciente con el Gobierno del Estado, al que no se molesta ni exige que cumpla con sus compromisos".

Lo cierto es que las cuentas propuestas por el Ejecutivo de Torres presentan algunas sonadas novedades, como una partida de 6 millones de euros para medidas contra el cambio climático y sus efectos en las Islas, cuando en 2019 el Ejecutivo de Clavijo no consignó cantidad alguna a este fin.