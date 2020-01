CCOO exige la obligación de servicio público y fijar precios máximos en los vuelos con la Península: "Es un verdadero escándalo"

Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido que se fijen precios máximos con obligación de servicio público en el transporte aéreo entre la Península y Canarias, como única vía para hacer efectivo el 75% de bonificación para los residentes en las islas.



El sindicato considera que se trata de un “verdadero escándalo” comprobar cómo el incremento de la bonificación al transporte aéreo del 50 al 75% no ha ido a parar al bolsillo de la ciudadanía canaria a través del ahorro en los desplazamientos, sino a la cuenta de resultados de las compañías aéreas.



El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Costeras, indica en un comunicado que era “fácilmente previsible”, como fue puesto de manifiesto por la propia FSC-CCOO cuando se aprobó esta iniciativa.



Según el sindicato, entonces ya se señaló que esta medida "no sería del todo efectiva si no se acompañaba del establecimiento de unos precios máximos", descartando la idea de que resultara suficiente con la vigilancia, a través de los agentes reguladores de la competencia, pues "es bien conocido que en el mercado del transporte aéreo, el incremento de la demanda se traduce de un alza en los precios".



Por eso, CCOO pide al Gobierno canario que eleve al Gobierno central la exigencia de llevar al Congreso la iniciativa de fijar la obligación de servicio público (OSP) a las conexiones aéreas de Canarias con la península, una tarea que los anteriores gobiernos de Canarias omitieron con las consecuencias que estamos pagando en estos momentos.