El CES insta a resolver los "contrasentidos" del desarrollo normativo del REF

El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias insta a que se aproveche la reforma del bloque económico del REF para resolver los "contrasentidos" de su desarrollo normativo, que generan una "altísima inseguridad jurídica" en materias como la rehabilitación turística que promueve la propia ley.

En una rueda de prensa, el presidente de este organismo asesor de la comunidad autónoma, Blas Trujillo, ha informado de que esta petición se incluye en el pronunciamiento aprobado por unanimidad por el pleno del Consejo celebrado esta semana, tras analizar la propuesta de reforma de la Ley del Régimen Económico y Fiscal que se tramita en las Cortes.

Trujillo ha destacado que la regulación normativa de "buena parte de los incentivos fiscales" no se ajusta a los fines de la ley, lo que además de inseguridad jurídica provoca "incertidumbre", por lo que desde el CES se aboga por que se introduzcan correcciones a la normativa a través de enmiendas.

El CES considera también que en el futuro desarrollo reglamentario del REF es preciso que participen el Gobierno de Canarias y los agentes económicos y sociales, con el fin de evitar situaciones como las que se producen en la actualidad y que "desvirtúan incluso los objetivos de la normativa".

Desde el Consejo, además, se cree necesario la creación de una oficina técnica que efectúe un seguimiento de la aplicación del REF y evalúe sus efectos en el tejido social y económico de Canarias.

Trujillo ha hecho hincapié en que la Ley 19/1994 del REF pretendía impulsar la rehabilitación de la planta alojativa turística y de las zonas comerciales obsoletas, pero los cambios normativos posteriores han "hecho que en la práctica sea imposible de realizar".

"El incentivo más potente para la rehabilitación es la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), pero no se pueden llevar a cabo reformas ni comprar inmuebles que ya se hayan beneficiado de este instrumento" con anterioridad, ha señalado el presidente del CES, quien además ha recalcado que para aclarar esa "barrera" se estableció otra mayor.

Así, ha explicado que a partir de 2007 se podían adquirir aquellas propiedades que desde 1994 se podían comprar o vender, tanto si habían sido objeto de incentivos como si no.

En el desarrollo reglamentario de la ley del REF que se hizo en 2015 se eliminó la referencia de 2007, pero se empeoró la situación, ya que este impedimento se amplió a aquellos inmuebles que se hubieran beneficiado del Fondo de Previsión de Inversiones que nació en 1972, ha recalcado Trujillo.

El presidente del CES ha subrayado que es preciso que en el trámite parlamentario de la reforma económica del REF ahora abierto en el Congreso se corrija uno de los "más graves contrasentidos" que se contiene en su normativa debido a las consecuencias que está generando en sectores como la construcción.

La rehabilitación era una vía para recuperar el empleo perdido durante la crisis económica, ha recordado Trujillo, quien ha aludido a que en 2007 había 135.000 ocupados en el sector de la construcción en Canarias mientras que en 2016 la cifra era de 40.000, y a la caída de los visados de obra nueva.

Para reactivar el sector de la construcción y recuperar parte de lo 95.000 empleos perdidos es preciso contar con inversión en obra nueva y "clave que se rehabiliten los activos usados mediante la RIC, lo cual ahora es imposible" dada la limitación de suelo que existe en las islas.

Se ha apostado por la rehabilitación turística no solo para activar el sector de la construcción sino para mejorar la competitividad del sector, ha indicado Trujillo, quien ha dicho no disponer de datos sobre las inversiones que no se han podido efectuar debido a estos impedimentos, porque no cuentan con los medios para hacer un seguimiento de las inversiones del REF.