El Cabildo de Gran Canaria aclara que la compra de los terrenos de Amurga sigue adelante

El Cabildo de Gran Canaria ha aclarado este sábado que la compra de los terrenos de Amurga, Pico Viento y Peralillo sigue adelante. El informe sobre dominios públicos encargado por la corporación insular "no solo no paraliza los expedientes de compra, sino que supone la incorporación de documentos hasta ahora nunca incluidos en las adquisiciones de fincas rústicas que en todo caso reforzará sus expedientes".



El Cabildo había informado este viernes que los estudios topográficos incluidos en estos expedientes de compra no consta dominio público alguno, en cuanto a los registros catastrales tampoco consta dominio público en los tres expedientes referentes a Amurga y sí en el caso de Pico Viento y Peralillo.

Con relación a los deslindes de dominio público, no figura ninguno en los cinco expedientes, si bien el Cabildo ha encargado este informe para todos los casos con el objeto de reforzar la solidez de los cinco expedientes.



Según explica el Cabildo de Gran Canaria, de existir algún elemento susceptible de ser deslindado como dominio público, ello no afectaría a la marcha de las compras, sino que implicaría que el Consejo Insular de Aguas realizara un expediente de deslinde que sería incorporado al expediente de adquisición correspondiente.