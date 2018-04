La oposición en el Cabildo de Gran Canaria reprocha a Miguel Ángel Rodríguez su marcha del Consorcio de Emergencias

Los grupos políticos de la oposición del Cabildo de Gran Canaria han criticado este lunes la dimisión del actual consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, como presidente del Consorcio Insular de Emergencias, que creen marcada por la falta de acuerdos con los ayuntamientos.



El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC) ha explicado que aún no tiene un candidato para cubrir la vacante dejada por Rodríguez al frente del Consorcio Insular, aunque sí ha adelantado que "irá en la línea con los ayuntamientos".



Morales ha abogado por "no generar ningún enfrentamiento en el seno del Consorcio", por lo que se propone "seguir trabajando como hasta ahora de manera consensuada", ya que "aunque ha habido un intento de buscar una fórmula de aproximación después de tres años de negociaciones sin llegar a un acuerdo", esta no ha sido posible.



"Seguiremos la línea de la unidad y de trabajar conjuntamente entre ayuntamientos y Cabildo", ha insistido.



El principal problema para alcanzar un acuerdo, que ha llevado a Rodríguez a abandonar el cargo, son las peticiones de los bomberos, que el presidente del Cabildo considera "inasumibles".



Morales ha defendido que "no se puede quebrar esa unidad" con propuestas que "se pusieron sobre la mesa con la intención de llegar a un consenso pero que nunca se consolidaban, siempre volviendo a los planes iniciales" con un continuo "marear la perdiz" que al final ha llevado a que "los alcaldes no pudieran asumir la propuesta".



A su juicio, esta cuestión "en el Consorcio ha sido un problema permanente" desde su creación y "en este momento hay diferencias pero no va más allá".



Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez ha explicado que "se buscaba un acuerdo histórico que acabase con el problema del Consorcio" con una propuesta que no logró el apoyo necesario.



"Como yo no lo comparto, no voy a dirigir un Consorcio que sigue unas líneas que no respaldo", ha argumentado.



Rodríguez presentó su dimisión hace una semana, después de que la Junta General del Consorcio de Emergencias no aceptara su propuesta alternativa para buscar un consenso con el comité de empresa para finalizar con conflicto laboral de los bomberos.



El consejero de Medio Ambiente ha insistido en que "el Consorcio está en buenas manos" y "no hay crisis", ya que "va a haber un cambio en la presidencia y punto".



Para el portavoz de Coalición Canaria, Fernando Bañolas, "el Consorcio de Emergencias es muy complejo de gestionar" y el consejero ha pagado "la novatada" ya que "debería haber negociado más con los alcaldes". En su opinión, "es curioso que haya dejado la presidencia del Consorcio y gestione el área de emergencias en el Cabildo".



"Por ello le hemos recomendado que se piense bien las cosas y, si sigue en su idea de abandonar la presidencia, que deje también su responsabilidad en la Consejería, ya que una sin la otra no se entiende", ha alegado Bañolas.



Para el portavoz de Podemos en la corporación insular, Miguel Montero, este problema parte de que "el consejero es incapaz y como no tiene partido y solo tiene nómina está dispuesto a que lo humillen públicamente en contra de lo que él expresa", definiéndolo como "incapaz de llegar a acuerdos y de liderar".



Para el grupo político magenta, Rodríguez "ha anunciado que va a crear un servicio de Emergencias en la consejería para así justificar seguir siendo consejero de Emergencias", lo que "demuestra la falta de acuerdo de este gobierno, cuyos miembros están peleados y no son capaces ni de hablar entre ellos".



El portavoz del Partido Popular, Carlos Ester, ha opinado que es una "situación preocupante", ya que "teníamos a la cabeza del Consorcio a una persona que no ha sido capaz de llegar a un consenso con los ayuntamientos ni en su propia corporación para sacar adelante un organismo muy importante para Gran Canaria".



El PP pide a Antonio Morales "que sea responsable y resuelva la crisis interna de su gobierno y que tanto niega".



Ester ha demandado a Morales "una política responsable", ya que a su juicio, "han puesto un parche a una situación que no han arreglado en tres años y eso denota la ineficacia del Cabildo y de su presidente".



Por su parte, el portavoz del grupo Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha preguntado a Miguel Ángel Rodríguez y a Antonio Morales por la resolución de esta dimisión asegurando que "el consejero no responde" y que "el presidente tendrá que decidir qué posición mantiene, ya que tendrá que variarla".



Morales le ha respondido que se buscará la "posición del lado del conjunto del Consorcio, que forman los municipios de Gran Canaria".