El Cabildo de Gran Canaria aprueba 28 propuestas en el Debate sobre la Isla

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado en la segunda jornada sobre el Debate del Estado de la Isla un total de 28 propuestas, diez de ellas de NC, otras tantas del PSOE y dos de la consejera no adscrita María Nebot, PP, UxGran Canaria y Podemos, y también ha rechazado las diez de CC.



Entre las propuestas de Nueva Canarias (NC) que han contado este jueves con el voto favorable del grupo de Gobierno ha destacado una resolución para que el Gobierno regional impulse el plan canario de diversificación económica, la creación de la Renta de Ciudadanía de Canarias, modifique las subvenciones para la eficiencia energética y energías renovables y rechace la reducción presupuestaria del POSEI en el periodo 2021-2027.



Además, se ha apoyado apostar por el tren de Gran Canaria Las Palmas-Sur; la creación de un plan de lucha contra la pobreza y exclusión social en Canarias; una sociedad moderna, libre y progresista contraria a las iniciativas de partidos como VOX; rechazo a la prolongación del espigón del Faro de Maspalomas; instar al Congreso y al Senado que se garantice un sistema público de pensiones en la Constitución Española; y el control de los precios tras la consecución de la bonificación aérea y marítima del 75 %.



A propuesta del PSOE han sido aprobadas entre otras resoluciones el instar al Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno central a transferir a Canarias los 8 millones consignados al agua de riego: la creación de la mesa técnica de seguimiento para resolver los problemas de tráfico de la GC-1 en su paso por Telde; impulsar el bono transporte para pensionistas.



También se ha acordado instar al Gobierno regional desde la creación de una cartera de servicios de la dependencia a un plan de acción destinado a jóvenes tutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad -para así dar solución a la desigualdad en el copago del módulo social de los dependientes-; la adjudicación de los proyectos viarios de Gran Canaria recogidos en el convenio de carreteras; la incorporación de un proyecto de educación afectivo-sexual en la Primaria; aumento del presupuesto en educación al 4 % del PIB; y mejorar las ayudas al deporte femenino.



Además, a propuesta de la consejera María Nebot se ha aprobado la resolución para la paridad de género en el reglamento de honores y distinciones e instar al cumplimiento del pacto de Estado en la atención a víctimas de violencia machista en la isla.



El grupo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria se ha mostrado dividido en el voto a la propuesta de resolución del PP sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en la que han votado a favor los grupos PP, Unidos por Gran Canaria, CC y PSOE, mientras ha tenido en contra a Podemos y NC, por lo que fue desechada.



Entre las propuestas de los grupos de la oposición han sido aprobadas dos de Podemos: crear un Consejo de Cultura y equiparar los criterios de igualdad de género para honores y distinciones del Cabildo.



Por parte de Unidos por Gran Canaria se ha aprobado una resolución para abrir vías humanitarias de ayuda farmacéutica y alimentaria en Venezuela y a instar al Gobierno de Canarias al cumplimiento de las partidas asignadas a Gran Canaria en los Presupuestos de 2019.



Del Partido Popular se ha aprobado la reclamación de los 8 millones de euros consignados al agua de riego en las cuentas estatales de 2018 y la implementación de un plan de formación para el empleo en el ámbito de la atención social.



Como ha valorado el portavoz de CC, Fernando Bañolas, que ha visto rechazadas sus diez propuestas "de lo que menos se ha hablado es de Gran Canaria, ya que el grupo de Gobierno ha aprobado resoluciones que luego no cumplen".



En la misma línea ha opinado el portavoz de UxGran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, quien ha insistido en que "se nos pinta una isla maravillosa" en la que el mismo Gobierno "presenta 22 resoluciones para instarse a sí mismo para hacer cosas que no han hecho", es decir, "mucha palabrería y mucho humo".



La portavoz popular, Aurora del Rosario, ha señalado que el grupo de Gobierno "se insta a sí mismo a aquello que no es capaz de hacer" y que, en su opinión, es "especialmente sangrante" en materia social, que es el "principal fracaso" de este mandato.



El portavoz de Podemos, Miguel Montero, ha indicado que aunque se han aprobado dos resoluciones de su grupo, "el año pasado nos aprobaron otras dos y no las cumplieron, así que tenemos serias dudas de que se vayan a ejecutar ahora", aunque ha defendido que "son necesarias para la isla".