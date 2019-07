El Cabildo de Gran Canaria mantiene sus cuatro comisiones, pero amplia sus miembros

El Cabildo de Gran Canaria ha celebrado este lunes su primera sesión organizativa, en la que se han acordado la formación y periodicidad de las comisiones, que se mantienen en cuatro, con una reunión semanal, mientras sus miembros se amplían a un total de once.



En cuanto a los plenos de la corporación, se celebrará uno al mes, como hasta ahora.



La comisión de Economía y Cooperación Institucional la mantiene Nueva Canarias bajo la coordinación de Carmelo Ramírez; Hacienda y Función Pública seguirá liderada por Pedro Justo Brito (NC); Política Social, Deportes e Igualdad estará presidida por Isabel Mena (PSOE); y Obras Públicas, Medio Ambiente y Política Territorial por Luis Ibarra (PSOE).



Las comisiones amplían el número de miembros a once para que exista representación de todo los grupos políticos con tres miembros de Nueva Canarias, tres del Partido Socialista, dos del Partido Popular, dos del grupo mixto y uno del grupo Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria.



La junta de portavoces estará integrada por el presidente del pleno, Antonio Morales; el portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez; el portavoz del Partido Socialista, Luis Ibarra; el del grupo Popular, Marco Aurelio Pérez; y el del grupo Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria, José Miguel Bravo de Laguna; mientras que el grupo mixto tendrá una portavocía rotatoria entre Ruymán Santana (Ciudadanos) y Conchi Monzón y Sara Ramírez (Unidas Podemos).



Según ha explicado el presidente de la corporación al inicio de la sesión plenaria, se trata de "la primera sesión extraordinaria" de tipo organizativa, en la que se han dado cuenta de "las delegaciones, las comisiones, el régimen y la periodicidad de las sesiones, los miembros del consejo de gobierno y los decretos hasta ahora firmados" tanto de "composición del gobierno y funcionamiento de la administración insular".



En el próximo pleno se realizará "la dación de cuentas y aprobación de expedientes que vienen tramitándose para aspectos técnicos y administrativos", ha indicado. Este pleno organizativo "es de constitución, de inicio y de puesta en marcha de todos los órganos de la administración".



Aunque no hay novedades porque "en general la línea es de continuidad", sí se han adaptado la composición de las comisiones "a la nueva realidad política, con once miembros para que participen todos los grupos, tanto de gobierno como de la oposición y los miembros del grupo mixto".



En el mes de septiembre se establecerá "el proyecto con las líneas estratégicas" que contempla "el modelo de desarrollo ecosocial para la isla" y se establecerá el plan de trabajo, que como ha adelantado incluye "más de 300 medidas concretas a desarrollar en estos cuatro años".