El Cabildo de Gran Canaria contará en 2019 con el mayor presupuesto de su historia, que asciende hasta los 913 millones de euros

E l equipo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria (NC, PSOE y los dos consejeros tránsfugas de Podemos) presentará al pleno el 17 de diciembre un proyecto de presupuestos para el año próximo dotado con 913 millones de euros, el mayor de su historia, con 54 millones por encima de las cuentas de 2018 (+ 6,3 %).



Si se aprueban estas cuentas, el Cabildo de Gran Canaria terminará la legislatura con unos presupuestos un 54% superiores a los que gestionaba en 2015 (592 millones de euros).



"Se trata de los presupuestos más altos de la historia del Cabildo de Gran Canaria sin ninguna duda" y de una propuesta "nunca antes vista en lo social y en desarrollo económico, con más de 50% de la inversión", ha defendido el presidente de la corporación, Antonio Morales (NC), al presentar las cuentas en rueda de prensa.



Morales ha hecho hincapié en que destina más de la mitad de la cuantía global del presupuesto "a los dos preceptos básicos de este grupo de gobierno de luchar contra el paro y la pobreza y generar economía productiva y desarrollo económico desde el ecodesarrollo".



Para estos dos "compromisos con la ciudadanía y prioridades", como los ha definido, el Cabildo ha atribuido "a actuaciones de promoción y protección social un total de 211 millones de euros" y, en "acciones de desarrollo económico, un 10,11% más que en el pasado presupuesto, con 260 millones de euros".



El presidente del Cabildo ha detallado que esperan terminar el ejercicio de 2018 "con un porcentaje de ejecución similar al del año pasado, en torno al 86%", aunque en este momento están en "el 60%". También ha destacado que el nivel actual de endeudamiento de la corporación solo llega al 16% de lo que se le permitiría.



En cuanto a inversiones, ha señalado que se programan para el año próximo "113 millones de euros, un 12,5% del global", que se suman al Plan Transforma Gran Canaria plurianual, dotado con más de 970 millones de euros y con "1.500 obras actualmente en ejecución, ejecutadas o previstas ara su inicio de inmediato".



En cuanto a la distribución por consejerías, Morales ha detallado que Hacienda y Presidencia contará con 283 millones de euros; Política Social y Accesibilidad tendrá 164 millones de euros; y Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes, 100 millones de euros.



A su vez, Medio Ambiente y Emergencias gestionará 70,7 millones de euros; Transportes y Movilidad dispondrá de 62,9 millones de euros; Sector Primario y Soberanía Alimentaria tendrá 50,8 millones de euros; en tanto que Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional dispondrá de 43,2 millones.



El presupuesto dota con 30 millones de euros al área de Cultura, asigna 27,3 millones a acciones de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i, programa 19,1 millones para Industria, Comercio y Artesanía, y reserva 17,2 millones para el área de Empleo y Transparencia.



La consejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud tendrá 10,1 millones de euros; la Política Territorial y Arquitectura administrará 9,3 millones, y el área de Igualdad gestionará 7,6 millones.



En cuanto a Empleo, Antonio Morales ha reconocido que "es la única Consejería que disminuye su asignación", para después precisar que se debe a que aún no se ha confirmado la partida que les transferirá el Gobierno de Canarias. Cuando esta se concrete, ha añadido, "se ampliará el presupuesto de Empleo".



En cuanto a obras, ha destacado entre otras, la inversión prevista para áreas industriales de Gran Canaria y zonas comerciales abiertas en la isla, además del área de rehabilitación urbana de Jinámar y la regeneración del parque de viviendas de El Lasso.



También ha resaltado la apuesta por iniciativas como el proyecto de bono de transportes para residentes, el plan de Isla Inteligente, la inversión en explotación de recursos marinos, el impulso a la economía azul y las renovables, el Fondo Verde Forestal y la recuperación paisajística de las autovías GC-1 y GC-2.



Así mismo, ha opinado que las denuncias de la oposición por el bajo nivel de ejecución del presupuesto de 2018 "no obedecen a cifras reales, ya que hablan de un 18% y eso es falso".



Morales tiene el propósito de terminar 2018 con una ejecución presupuestaria "al nivel del pasado año".



Así mismo, ha indicado que está previsto "emitir deuda en el marco del presupuesto 2019 por 53 millones de euros", que está "por debajo de la que es posible emitir según la ley".



Además, ha apuntado que desde su equipo de gobierno "se sigue defendiendo la necesidad de poder ejecutar los recursos ociosos que tiene la corporación en los bancos", que es algo que demandan que "se flexibilice para administraciones como este Cabildo, que no está endeudado ni en riesgo de estarlo" para así "poder invertir ese dinero".



Como ha recordado, "el techo de gasto es el que es" y actualmente los recursos ociosos en las cuentas del Cabildo "rondan en torno a los 400 millones de euros".



"Invertimos el máximo permitido", ha recalcado. Así mismo, ha indicado que hay "96 millones de euros de superávit" en la corporación.



La presentación del presupuesto de 2019 ha contado con la presencia de los 14 miembros del grupo de Gobierno (con la excepción del consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, por estar fuera de la isla).