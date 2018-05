Canarias prevé ampliar el periodo de prealerta contra incendios

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha avanzado que se prevé ampliar el periodo de prealerta contra incendios del Plan de Protección Civil y Atención a las Emergencias en caso de Incendios Forestales de Canarias (Infoca), que actualmente está vigente desde el 1 de julio al 30 de septiembre.



Nieves Lady Barreto, tras reunirse con representantes de los cabildos de las cinco islas con masa forestal para cerrar la relación de medios incluidos en la campaña estival de lucha contra los incendios, ha afirmado a los medios de comunicación que "muy posiblemente" se ampliará el periodo de prealerta, una vez se conozcan los datos de la zona interfaz urbano-forestal en donde el terreno forestal entra en contacto con zonas edificadas.



"Nuestro clima, nuestra meteorología ha cambiado y todo apunta a que tendremos más veranos como el del año pasado", ha manifestado la consejera, quien ha señalado que el periodo de prealerta ya no es siempre entre julio y septiembre, por lo que habrá que ampliarlo en el tiempo, como ya sucedió en 2017, cuando se prolongó hasta el 30 noviembre.



En este sentido, ha querido mandar "un mensaje claro" a los ciudadanos: "en Canarias independientemente de que los inviernos sean mejores o peores no nos podemos confiar", puesto que la mayoría de los municipios canarios se ubican en zona de interfaz.



Eso supone siempre un riesgo mayor a la hora de afrontar los incendios y que nunca se pueda bajar la guardia, ha agregado la consejera, quien ha comentado que independientemente de que las previsiones sean mejores o peores para verano, el año pasado cuando sucedió el incendio de Gran Canaria las Islas no estaban en el peor momento meteorológico y a finales de septiembre hubo un incendio .



Según Barreto, antes los incendios no eran tan graves en zona de interfaz y se trabajaba siempre en época de verano, si bien últimamente trabajan en la preparación de la campaña contra incendios a lo largo de todo el año.



Asimismo, ha avanzado que en la próxima reunión con el Gobierno central, que tendrá lugar el próximo 6 de junio, pedirá un helicópteo Kamov de base permanente en Canarias, reclamación que data desde 2015.



El Kamov es el medio más adecuado y más operativo para el Ejecutivo por el tipo de orografía que hay en las Islas, ha destacado la consejera, quien ha recordado que este helicóptero tiene una capacidad de carga de 4.500 litros.



"Eso no significa que digamos no a otro tipo de medio aéreo, pero queremos que haya un Kamov con base permanente", ha asegurado Barreto, al tiempo que ha defendido que es "fácil, sencillo, razonable y de sentido común" que en Canarias haya un helicóptero con base permanente debido a la lejanía con la Península.



En la reunión del 6 del junio el Gobierno central confirmará qué medios aéreos y terrestres tendrá en Canarias para la lucha contra incendios y se comunicarán las previsiones meteorológicas para este verano, ha añadido.



Respecto a los efectivos para la lucha contra incendios, ha precisado que el número no bajará respecto al del año pasado, cuando se contaron con 1.700 efectivos, incluyendo voluntarios, en la Comunidad Autónoma de Canarias.



Por otro lado, la consejera ha informado de que han activado de cara a los próximos incendios un software, que ya se utilizó en el de Granadilla, de mando y control que permite conocer en tiempo real la situación del incendio , qué efectivos hay, dónde están colocados y cómo pueden actuar.