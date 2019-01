Canarias solicita al Estado el traspaso de las competencias de Salvamento Marítimo y Prisiones

El Gobierno de Canarias ha pedido que se convoque la Comisión Mixta de Transferencias para que la comunidad autónoma asuma las competencias en materia de Salvamento Marítimo, Prisiones y Vigilancia y Seguridad Privada, ha anunciado su presidente, Fernando Clavijo.



El presidente ha hecho este anuncio tras el encuentro que ha mantenido en Las Palmas de Gran Canaria con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con ocasión de la reunión de la Junta de Seguridad, la primera que se celebra en ocho años.



En la posterior comparecencia conjunta de prensa, Clavijo ha recordado que el nuevo Estatuto de Canarias habilita a la comunidad autónoma para hacerse cargo de esas competencias, algo que su Gobierno quiere formalizar lo antes posible, pero siempre garantizando que se puede prestar un buen servicio al ciudadano.



Clavijo ha reconocido que se trata de tres competencias importantes, con un notable despliegue de medios humanos y materiales en las Islas y, en el caso de Salvamento Marítimo, con una importante repercusión en esta comunidad autónoma.



Por ello, ha evitado marcarse plazos: "Con algunas comunidades autónomas se ha tardado cinco años, con otras seis meses", ha dicho al respecto, para después enfatizar que pone por delante que el traspaso se realice en condiciones que garanticen el buen servicio.



El presidente de Canarias también ha aprovechado su encuentro con Grande-Marlaska para pedirle que la Guardia Civil siga haciéndose cargo de la vigilancia de las dos sedes de la Presidencia de la comunidad autónoma, tanto en Gran Canaria como en Tenerife.



Clavijo ha recordado que el presidente de la comunidad autónoma es el máximo representante del Estado en ella, por lo que considera conveniente que en Canarias otra institución del Estado como es la Guardia Civil tenga presencia en sus principales sedes.



El ministro le ha agradecido públicamente esas palabras, que considera más que un gesto. "Todos somos Estado", ha añadido.



Grande-Marlaska y Clavijo también han acordado que no puede volver a ocurrir que la Junta de Seguridad autonómica esté ocho años sin reunirse, sino que debería convocarse al menos cada doce meses.



El ministro ha precisado que lo ocurrido en el pasado no significa que no haya habido coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Canaria y los dos gobiernos en materia de seguridad, pero conviene reforzar esa cooperación.



Canarias, ha dicho el exmagistrado, es una de las comunidades autónomas más seguras de España y esa condición es fundamental para el éxito de su principal actividad económica, el turismo.