El turismo en Canarias, del éxito que ve el consejero al descontrol que denuncia Nueva Canarias

El consejero de Turismo, Isaac Castellano, dijo este miércoles que el desarrollo turístico de las Islas es una historia de éxitos y que es "armonioso" con el territorio, mientras que el portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Román Rodríguez, acusó al Ejecutivo de actuar con descontrol.



Esta ha sido una de las discrepancias que se han puesto de manifiesto en el pleno del Parlamento de Canarias durante la comparecencia del consejero a petición del grupo Nueva Canarias para hablar de las medidas para ordenar y modular, dentro de parámetros sostenibles, el crecimiento de la oferta turística e incentivar la renovación de la planta alojativa existente.



El consejero destacó que en Canarias hay siete reservas de la biosfera, además de cuatro parques nacionales y gran parte del territorio protegido por ley, algo que, añadió, no es fruto de la casualidad.



Afirmó Isaac Castellano que el Gobierno regional apuesta por incrementar la cadena de valor asociado al turismo, así como por la diversificación del mercado y de los segmentos de clientes, y también porque los beneficios del turismo se extiendan a todas las capas de la sociedad.



Según el consejero, se quiere crecer no solo en número de visitantes y subrayó que en la actualidad a pesar de que ha descendido la cifra de turistas con respecto a 2017 se mantiene la facturación y la creación de empleo.



Isaac Castellano indico que el Ejecutivo trabaja en un plan de estratégico porque se es consciente de que el destino turístico se construye entre todos y agregó que la sostenibilidad debe ser un elemento identitario.



El portavoz del grupo Nueva Canarias, Román Rodríguez, destacó que la economía canaria está en retroceso, de forma que en 2000 la riqueza media era del 97,7% de la media española y el pasado año estaba en el 81,7%.



Román Rodríguez dijo que la falta de política turística es una de las claves de ese retroceso, y señaló que se tomaron decisiones como la ley de medidas urgentes en 2001 para contener el crecimiento y a favor de la renovación, mientras que con el actual Gobierno se ha eliminado cualquier control y el alquiler vacacional "campa a sus anchas".



Reconoció que el turismo es decisivo porque sin esa actividad en Canarias se estaría en la miseria, y por ello, añadió, hay que ponerla al servicio de la mayoría y Román Rodríguez afirmó que en la anterior legislatura el turismo aparecía entre las prioridades del Ejecutivo mientras que ahora se habla más de los deportes electrónicos.



El portavoz de Nueva Canarias aseguró que no se puede articular un futuro con un modelo sin control y también afirmó que en Canarias había un modelo de contención y "ustedes lo han descafeinado" y en la próxima ley "lo desmantelarán".



Román Rodríguez dijo que se está igual que antes de la moratoria turística y acusó al Gobierno regional de no hacer los reglamentos de estándares turísticos, no se ha evaluado la ley de 2015 y "se han limitado a contar turistas", y agregó que su partido puede perder ahora en las propuestas de limitar el desarrollo turístico.



Pero se mostró convencido de que tras las próximas elecciones autonómicas perderán "los desarrollistas", la derecha y los partidarios de la desregulación.



Tras la primera intervención del consejero el diputado del grupo Mixto Jesús Ramos dijo que con las palabra de Isaac Castellano no quedaba convencido de que haya una estrategia turística y criticó que el alquiler vacacional tiene una legislación Frankenstein.



La diputada del grupo Podemos Natividad Arnáiz se mostró de acuerdo en que en materia turística hay un reparto injusto de la riqueza y reclamó una estrategia turística que se aleje de la expansión turística para centrarse en la limitación cuantitativa.



Natividad Arnáiz abogó porque se adopten medidas que reviertan en los ciudadanos y no se concentre la oferta en unos pocos como sucede ahora, y denunció las malas condiciones laborales y salariales de muchos trabajadores.



El diputado del grupo Popular Miguel Jorge acusó al portavoz de Nueva Canarias de estar anclado en un discurso de hace 18 años, y al consejero de "no decir nada" porque el Gobierno canario tiene un plan turístico "que nadie conoce".



Miguel Jorge dijo que no quiere ser partícipe de la propuesta que Nueva Canarias ha hecho en el proyecto de reforma de la ley de modernización turística para establecer un incremento del 1% del turismo en cada isla, porque no quiere ser partícipe de "adjudicar a unos sí y a otros el crecimiento turístico".



La diputada del grupo Socialista Rosa Bella Cabrera denunció la "maraña" administrativa que hay en Canarias y reclamó fijar parámetros para lograr también el equilibrio social.



Por último, la parlamentaria del grupo Nacionalista Nereida Calero opinó que la prioridad no es crecer y sí reordenar la oferta y lograr la mejora de los salarios, por lo que consideró que no debería ocuparse más suelo en las Islas para el sector turístico.