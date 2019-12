Canarias busca demostrar en la COP25 que el turismo "puede ser sostenible"

El Gobierno de Canarias va a participar con por primera vez con "una agenda propia" en la Cumbre del Clima (COP25), que se celebra en Madrid, en donde tratará de plantear que el turismo, base de su economía, puede ser sostenible y una oportunidad frente al cambio climático.



El archipiélago pretende llegar a ser un territorio turístico "neutro" en cuanto a la huella de carbono, con una política orientada a la reducción de emisiones y a la absorción de CO2, ha explicado el consejero de Transición Ecológica de la comunidad autónoma, José Antonio Valbuena.



El consejero, que ha presentado en rueda de prensa la agenda de trabajo y acciones del Gobierno de Canarias durante la Cumbre del Clima, ha explicado que no solo se van a exponer los proyectos de Canarias contra el cambio climático, sino que se busca incorporar en las islas buenas prácticas que se desarrollan en otros territorios, así como "tejer" alianzas internacionalistas con las comunidades de países insulares agrupadas en Glispa.



La representación del Gobierno de Canarias en COP25 estará encabezada por su presidente, Ángel Víctor Torres, quien el jueves intervendrá en una mesa redonda sobre los desafíos de la sostenibilidad en el archipiélago.



Torres planteará en ese foro las oportunidades económicas que se abren en Canarias en un sector de amplio potencial de crecimiento como es la lucha contra el cambio climático.



El grueso de la participación canaria se desarrollará la próxima semana, tanto en el escenario del Ifema, donde tiene lugar la Cumbre del Clima, como en la sede del Gobierno de Canarias en Madrid.



El consejero Valbuena destacó que la organización de países insulares Glispa ha aceptado incorporar a Canarias a sus encuentros en la cumbre, pese a no tratarse de un estado, por sus características como plataforma tricontinental y sus posibilidades como laboratorio frente al cambio climático.



El responsable de Transición Ecológica también mantendrá encuentros con representantes de País Vasco, Cataluña y Baleares, comunidades que lideran las políticas contra el cambio climático, reconoció.



Una de las citas convocadas por los representantes del archipiélago en esta cumbre será "Hacia un modelo de turismo sostenible en Canarias" y el consejero también participará en un debate sobre la descarbonización de los territorios insulares.



A partir del martes y hasta el viernes se desarrollarán actividades en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, en donde representantes del sector turístico expondrán iniciativas relacionadas con el turismo sostenible.



Otra de las citas estará dedicada a proyectos en Canarias contra el cambio climático, como la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y el Observatorio Canario de Cambio Climático.



Las administraciones insulares y locales tendrán la oportunidad de exponer sus actuaciones en la política de sostenibilidad y también se presentarán las iniciativas de la sociedad civil contra el cambio climático.



A lo largo de la semana, se proyectarán en la Delegación del Gobierno de Canarias documentales y películas que han participado en el Festival de Cine Medioambiental de Garachico, dirigido por David Baute.



José Antonio Valbuena explicó que la adaptación y lucha contra el cambio climático no es una política con resultados inmediatos, "no es como asfaltar una calle, sino una tarea compleja que lleva años".



Señaló que los primeros propósitos del Gobierno de Canarias son promover una Ley contra el cambio climático, tejer alianzas con la sociedad y desarrollar un plan de adaptación y mitigación con acciones concretas.



De momento se va a promover la investigación en esta materia de las universidades públicas con subvenciones específicas, se van a aprobar ayudas para fomentar el autonsumo energético y se van a recuperar hábitats.



Otro de los objetivos es conseguir un marco legislativo específico para Canarias en la ley estatal del sector eléctrico, porque "el principal impedimento" para el desarrollo del autoconsumo y las energías limpias en Canarias es el normativo, dijo el consejero.