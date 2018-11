Clavijo asegura que Canarias había reservado 125 millones de euros para las devoluciones del impuesto de las hipotecas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este miércoles la decisión del Tribunal Supremo que hace responsable al cliente de asumir el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas.



En declaraciones a los medios de comunicación, Fernando Clavijo ha manifestado que aunque "siempre es respetuoso" con las decisiones judiciales, no cabe duda de que el Gobierno de Canarias esperaba que el Tribunal Supremo fallase "a favor de la ciudadanía y no a favor de la banca".



En Canarias, el presidente ha dicho que se había "hecho la tarea" para poder devolver todo el dinero a los clientes antes de que acabase el año, en una decisión que habría implicado a 75.000 expedientes y que hubiese supuesto unos 125 millones euros para los ciudadanos canarios afectados.



Asimismo, Fernando Clavijo ha insistido en que no comparte la decisión, pero tampoco el desprestigio o las "actuaciones políticas" sobre los magistrados del Tribunal Supremo porque en democracia, ha dicho, "uno tiene que ser respetuoso" con la justicia aunque no se comparta la decisión del Tribunal.



En cualquier caso, ha señalado el presidente del Ejecutivo autonómico, la batalla "aún no está perdida" ya que quedan todavía las instancias europeas.