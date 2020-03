Canarias propone una estrategia de "transición igualitaria" para lograr una sociedad libre de miedos al machismo en 16 años

El Gobierno de Canarias propone una estrategia canaria de transición igualitaria que promueva una sociedad "libre de miedos" al machismo en un plazo de 16 años, ha informado la viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Sylvia Jaén.



Sylvia Jaén ha comparecido este martes en comisión parlamentaria para hablar de esta estrategia que busca poner fin al miedo de las mujeres a caminar solas de noche, elegir practicar algunos deportes o estudiar determinadas materias asociados al sexo masculino.



La viceconsejera ha asegurado que estos miedos "están distinguidos por sexos" debido a las diferencias culturales que hay en la sociedad y ha señalado que para poner fin a la desigualdad entre sexos es preciso "no poner siempre la mirada en las consecuencias de la desigualdad".



Jaén, que ha abogado por una "Canarias libre de miedo en 16 años", ha explicado que este tiempo es el adecuado para estructurar cambios sociales y darle así "un vuelco" a la sociedad, que debe entender el calado de las políticas de igualdad.



Para la viceconsejera, Canarias "tiene mucho hecho" y es necesario valorar el esfuerzo de los movimientos sociales y de las administraciones, si bien ha retado a su Gobierno a ser ejemplo y ser capaz de integrar la igualdad y desarrollar una estrategia a 16 años basada en cuatro ejes.



El primero de ellos es planificar, lo que significa, según la viceconsejera, desarrollar políticas públicas adaptadas a cada una de las islas en colaboración con las dos universidades públicas.



Todo ello con el objetivo de generar nuevos datos de análisis oficiales que se van a dar al Parlamento canario para celebrar dos debates sobre el estado de la igualdad en los que los grupos parlamentarios puedan proponer medidas concretas.



El segundo eje es formar, es decir, ofrecer recursos de forma profesional a los trabajadores de la administración pública, de educación y empleo.



Implementar es el tercer eje que se refiere a cambiar los formularios, los registros e imagen de todo el Gobierno de Canarias.



Dentro de este punto Sylvia Jaén ha señalado que es importante implicar a las empresas para que, con recursos propios, avancen en igualdad.



El cuatro y último eje es comunicar, apartado que pretende avanzar hacia una forma más inclusiva la manera en la que habla y piensa la sociedad pues, a juicio de la viceconsejera, "el lenguaje estructura el pensamiento".



Respecto a la campaña de igualdad lanzada por la aerolínea Binter, ha informado de que esta compañía cumple con la ley de igualdad y que, aunque Ciudadanos lo ha negado, su personal puede elegir entre falda o pantalón en su uniforme.



Por el contrario, la diputada de Ciudadanos Vidina Espino ha comentado que habló con una azafata, quien al entregarle una chocolatina le dijo que no tenía posibilidad de utilizar pantalón.



Por ello, le ha exigido al Gobierno que "trabaje con las empresas para ir al fondo de las cuestiones".



Ante estas declaraciones, la viceconsejera se ha comprometido a llamar a Binter para que mejore la comunicación con sus empleados para que les informe de que pueden llevar tanto falda como pantalón.



No obstante, Vidina Espino, al igual que el resto de representantes de los partidos políticos, se ha posicionado al lado del Ejecutivo en la lucha por la igualdad.



La diputada de Ciudadanos, sin embargo, ha lamentado que su "impresión" es que la estrategia del Gobierno se queda más en las formas que en el fondo para conseguir una igualdad real.



A su juicio, los esfuerzos "por desdoblar" el lenguaje son inútiles y la lucha contra la igualdad se ejerce con medidas, leyes y presupuestos.



El diputado de CC Jesús Alexander le ha reclamado al Ejecutivo que dé a conocer la estrategia en profundidad y ha indicado que la educación es fundamental en edades tempranas.



La diputada del PP Lorena Hernández ha aseverado que la violencia sigue siendo la "gran asignatura pendiente", pues no se ha conseguido eliminar del día a día.



Por este motivo, ha defendido la "renovación" del compromiso de todos los partidos con el objetivo de mejorar calidad de vida de las mujeres.



La diputada del PSOE María del Pino González ha admitido que "aún queda mucho por hacer para acabar con las discriminaciones a las mujeres" y ha alertado de que la derecha y ultraderecha amenacen con quitar derechos que "tantos años de lucha" han costado.



El diputado de Nueva Canarias Luis Campos ha hecho referencia a la dificultad de transformar una sociedad que lleva "miles de años" anclada en una cultura "profundamente desigual".



El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos Chinea ha señalado, por su parte, que la implicación de toda la sociedad canaria hará que la igualdad real deje de ser una quimera y se erradique "de una vez" cualquier signo de violencia machista.



La diputada de Sí Podemos Canarias María del Río ha pedido a las administraciones públicas que se impliquen en la lucha contra la violencia machista, para lo que son necesarios cambios estructurales en los comportamientos y costumbres.